Deja Vu è il nuovo singolo di Olivia Rodrigo.

La cantante e la star di High School Musical: The Musical: The Series ha pubblicato il brano inedito, la prima nuova musica dal suo successo di debutto “Drivers License” che ha debuttato al numero 1 della Billboard Hot 100.

Da allora ha trascorso otto settimane al primo posto, battendo record stabiliti da artisti del calibro di Mariah Carey e Ariana Grande. SNL ha anche fatto un intero sketch sulla canzone. “È stato incredibile”, dice Rodrigo a EW del successo durante la notte della canzone. “Amo scrivere musica e mi sento così fortunata che le persone rispondano nel modo in cui sta accadendo. È davvero il mio sogno più grande che si avvera”

E il sogno continua per Olivia Rodrigo con il secondo pezzo inedito, Deja Vu. Potete vedere il video ufficiale cliccando qui. Avrà lo stesso successo del suo esordio?

Nel brano lei canta dell’amore parallelo del ragazzo con cui sta, che frequenta e vede un’altra ragazza. E si chiede cosa stia facendo con lei, se si comporta allo stesso modo e de il rapporto fra loro è un banale deja vu.

Intanto, qui sotto testo e traduzione della canzone.

Olivia Rodrigo, Deja Vu, Lyrics

[Verse 1]

Car rides to Malibu

Strawberry ice cream, one spoon for two

And trading jackets

Laughing ‘bout how small it looks on you (Ah-ha-ha-ha)

Watching reruns of Glee

Bein’ annoying, singing in harmony

I bet she’s braggin’ to all her friends

Saying you’re so unique (Huh)

[Pre-Chorus]

So when you gonna tell her

That we did that too? She thinks it’s special

But it’s all re-used

That was our place, I found it first

I made the jokes you tell to her

When she’s with you

[Chorus]

Do you get deja vu when she’s with you?

Do you get deja vu, hmm? (Ha)

Do you get deja vu, huh?

[Verse 2]

Do you call her, almost say my name?

‘Cause let’s be honest, we kinda do sound the same

Another actress, I hate to think that I was just your type

And I bet that she knows Billy Joel

‘Cause you played her “Uptown Girl”

You’re singing it together

Now I bet you even tell her how you love her

In between the chorus and the verse

[Pre-Chorus]

So when you gonna tell her

That we did that too? She thinks it’s special

But it’s all re-used

That was the show we talked about

Played you the songs she’s singing now

When she’s with you

[Chorus]

Do you get deja vu when she’s with you?

Do you get deja vu? (Huh)

Do you get deja vu?

[Bridge]

Strawberry ice cream in Malibu

Don’t act like we didn’t do that shit too

You’re trading jackets like we used to do

(Yeah, everything is all re-used)

Play her piano, but she doesn’t know

That I was the one who taught you Billy Joel

A different girl now, but there’s nothing new

[Outro]

I know you get deja vu

I know you get deja vu

I know you get deja vu

Olivia Rodrigo, Deja Vu, Traduzione

Gite in macchina a Malibu

Gelato alla fragola, un cucchiaio per due

E giacche da scambiare

Ridendo di quanto ti sembri piccolo (Ah-ha-ha-ha)

Guardando le repliche di Glee

Essere fastidioso, cantare in armonia

Scommetto che si sta vantando con tutti i suoi amici

Dicendo che sei così unico (Huh)

Quindi quando glielo dirai

Che l’abbiamo fatto anche noi? Pensa di essere speciale

Ma è tutto riutilizzato

Quello era il nostro posto, l’ho trovato prima

Ho fatto le battute che le dici

Quando lei è con te

Ti viene un deja vu quando lei è con te?

Hai un déjà vu, eh? (Ha)

Hai un deja vu, eh?

La chiami, quasi dici il mio nome?

Perché siamo onesti, suoniamo allo stesso modo

Un’altra attrice, odio pensare di essere proprio il tuo tipo

E scommetto che conosce Billy Joel

Perché hai interpretato la sua “Uptown Girl”

La state cantando insieme

Ora scommetto che le dici anche quanto la ami

Tra il ritornello e la strofa

Quindi quando glielo dirai

Che l’abbiamo fatto anche noi? Pensa che sia speciale

Ma è tutto riutilizzato

Quello era lo spettacolo di cui abbiamo parlato

Ti ho suonato le canzoni che sta cantando ora

Quando lei è con te

Ti viene un deja vu quando lei è con te?

Hai un deja vu? (Huh)