Molta emozione, molta felicità. Non vedo l’ora di salire su quel palco, veramente, l’emozione è tanta anche perché è il mio primo Festival, quindi, sicuramente, è un po’ surreale come tipo di sensazione. Mi sento anche molto fortunata e felice di far parte di quest’edizione: è un anno delicato per il mondo della musica, dello spettacolo, quindi essere qui è qualcosa di bellissimo e avere la possibilità di cantare il mio brano è molto bello. Le emozioni, per ora, sono tutte positive, c’è una tensione positiva, poi vediamo…