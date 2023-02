Ogni chance che hai è un brano di Giorgia feat. Gemitaiz e presente nell’ultimo disco della cantante, Blu, disponibile dal 17 febbraio 2023. Il brano è prodotto da DJ Shocca, Big Fish & Rhade. Qui sotto potete ascoltare il pezzo, leggere testo e significato.

Ogni chance che hai, Ascolta la canzone, significato

La canzone di Giorgia e Gemitaiz racconta un momento di riflessione sulla vita e sulle esperienze vissute. Giorgia sembra guardare indietro alla sua vita e ringraziare il passato per avergli dato l’opportunità di diventare la persona che è oggi. Viene descritta la sensazione di sentirsi isolati e di non appartenere a un luogo specifico con la connessione profonda con una persona che ci fa sentire a casa. L’elemento chiave di tutto questo è l’autenticità. Il passaggio “Questa chance che c’ha dato” sottolinea l’importanza di apprezzare le opportunità che la vita ci offre e di non darle mai scontate. Bisogna riflettere sulla propria vita e a riconoscere le cose importanti che spesso diamo, invece, per scontate.

Giorgia feat. Gemitaiz, Ogni chance che hai, Testo canzone

Fino al giorno che nessuno parlerà più con nessuno, e

Alzano bandiere che sembrano soltanto un altro muro e le

E le cose che odiano di me possono tenersele per sé

Voglio solo sentire la bocca di uno spirito puro (Ahh)

Nel disordine mio, di nuovo un addio

Le nuove sono segnali di fumo (Tutto torna nella polvere)

Non lo so il posto mio

So solo che Dio l’ho lodato

Ora che tutto è cambiato

Tu mi riporti indietro a quello che io ero

Rivedo ancora casa mia dentro di te (Trovo in te)

Che tagli l’ombra sotto questo grattacielo

E con le mani giunte ringrazio il passato

Per questa chance che c’ha dato

Yeah

Dico grazie, dagli anni nelle piazze

Per mano con la vita come un valzer

Ho lasciato indietro le persone false

Che le cose belle sono altre

Un ragazzo con le cuffie (Ah) e un sogno nella testa

Col k-way in mezzo la tempesta

Giuro che le ho viste tutte

Abbiamo trasformato in festa le serate fra’, con le anime distrutte (Ah)

Rinchiuso in me stesso come un bunker (Yes)

Ho dato cento e ho ripreso cento

Come un wind-surf con il vento

Come un producer con il sample

Questa roba non ha tempo

Mi riporta indietro, non la perdo (Yeah-yeah)

Tu mi riporti indietro a quello che io ero (Che io ero)

Rivedo ancora casa mia dentro di te (Trovo in te)

Che tagli l’ombra sotto questo grattacielo

E con le mani giunte ringrazio il passato

Per questa chance che c’ha dato

Dillo, come uscire dal casino

Dillo, se il suono puoi sentirlo

Nella strada che canta, suda, ti consuma

Toglie il fiato e che ti ha dato ogni chance che hai, hai

Tu mi riporti indietro a quello che io ero (Tu mi riporti)

Rivedo ancora casa mia dentro di te (Dentro di te)

Che tagli l’ombra sotto questo grattacielo

E con le mani giunte ringrazio il passato (Uhhh)

Per questa chance che c’ha dato

Tu mi riporti indietro a quello che io ero (Uoh-oh-oh)

Rivedo ancora casa mia dentro di te (Uoh-oh-oh)

Che tagli l’ombra sotto questo grattacielo (Uhhh)

E con le mani giunte ringrazio il passato (Ahhh)

Per questa chance che c’ha dato

Questa chance che c’ha dato

Ohh-ohh