Giorgia sarà tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2023 e successivamente partirà in tour con una serie di live nei teatri lirici e nei palasport. Tornerà sui palchi di tutta Italia con “Blu Live”, che vivrà di due momenti differenti, tra la bellezza dei più prestigiosi teatri lirici e l’apertura dei grandi spazi dei palasport. Fuori dai circuiti più battuti e gli schemi preconfezionati del pop, “Blu live- Teatri Lirici” porterà l’artista nei teatri d’opera tra maggio e giugno. Un lungo viaggio tra i luoghi rinomati della storia della musica, che prenderà il via il prossimo 2 maggio dal Teatro San Carlo di Napoli per attraversare poi tutta la penisola.

Successivamente, sarà poi la volta di “Blu Live – Palasport” che vivrà in autunno delle atmosfere vibranti dei grandi palchi e tra novembre e dicembre sarà nei palasport con partenza dal Mediolanum Forum di Milano il prossimo 7 novembre. Due occasioni differenti per ascoltare live i brani del suo nuovo album in due vesti inedite.

Giorgia, tour 2023, Blu Live, Info biglietti

Le prevendite per tutte le date del “Blu live” tour si aprono oggi, 17 gennaio, alle ore 18.00, su ticketone e in tutti i punti vendita abituali (per informazioni cliccate qui)

Di seguito il calendario di “Giorgia – Blu Live”, prodotto e organizzato da Friends and Partners.

Giorgia – Blu Live – Teatri Lirici

2 Maggio 2023, Napoli – Teatro San Carlo

3 Maggio 2023, Bari – Teatro Petruzzelli

5 Maggio 2023, Messina – Teatro Vittorio Emanuele

11 Maggio 2023, Cremona – Teatro Ponchielli

14 Maggio 2023, Como – Teatro Sociale

22 Maggio 2023, Verona – Teatro Filarmonico

24 Maggio 2023, Parma – Teatro Regio

30 Maggio 2023, Firenze – Teatro Della Pergola

31 Maggio 2023, Reggio Emilia – Teatro Valli

3 Giugno 2023, Trieste – Teatro Rossetti

8 Giugno 2023, Bergamo – Teatro Donizetti

12 Giugno 2023, Roma – Teatro Dell’Opera

Giorgia – Blu Live – Palasport

7 Novembre 2023, Milano – Mediolanum Forum

11 Novembre 2023, Roma – Palazzo Dello Sport

18 Novembre 2023, Mantova – Palaunical (Ex Grana Padano Arena)

23 Novembre 2023, Firenze – Nelson Mandela Forum

24 Novembre 2023, Bologna – Unipol Arena

28 Novembre 2023, Padova – Kioene Arena

1 Dicembre 2023, Bari – Palaflorio

2 Dicembre 2023, Eboli (Sa) – Palasele

5 Dicembre 2023, Reggio Calabria – Palacalafiore

9 Dicembre 2023, Brescia – Brixia Forum

13 Dicembre 2023, Torino – Pala Alpitour

16 Dicembre 2023, Rimini – Stadium