Occhi Grandi Grandi è il nuovo singolo di Francesca Michielin, che sarà disponibile sulle piattaforme streaming e che entrerà in rotazione radiofonica, a partire dal prossimo 9 settembre. Il singolo è già disponibile in pre-save e in pre-add.

Il singolo è stato scritto da Francesca Michielin insieme a Davide Petrella e Stefano Tognini ed è stato prodotto sempre dalla Michielin insieme a Zef e E.D.D. e si presenta, stando al comunicato ufficiale, come una canzone d’amore con influenze rock e nu metal, con elementi di musica elettronica.

Per quanto riguarda gli altri impegni professionali di Francesca Michielin, dal prossimo 15 settembre, vedremo la cantante in veste di conduttrice nella nuova edizione di X Factor, il talent show di Sky giunto alla sedicesima edizione.

Francesca Michielin è impegnata anche con la nuova stagione del podcast Maschiacci – Per cosa lottano le persone discriminate oggi?, ideato e condotto dalla cantautrice. Dopo aver debuttato con Alessandro Zan, oggi, è disponibile un nuovo episodio del podcast che vede la partecipazione di Claudio Marchisio.

Tornando alla musica, nel 2023, la cantautrice e polistrumentista sarà impegnata con il tour bonsoir! – Michielin10 a teatro, dodici date che la porteranno ad esibirsi nei più importanti teatri italiani, a Pordenone, Trento, Roma, Firenze, Fermo, Mantova, Milano, Torino, Lecce, Bologna, Palermo e Catania. I biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.

Francesca Michielin – Occhi Grandi Grandi: significato canzone

Stando al comunicato ufficiale, con il testo di questa canzone, Francesca Michielin ha voluto esprimere la paura di sentirsi incapaci di comunicare, il timore di trattenuti, “nonostante la voglia di sentire il cuore volare in alto”.

Francesca Michielin – Occhi Grandi Grandi: ascolta la canzone

Sarà possibile ascoltare la canzone a partire dal 9 settembre 2022.

Occhi Grandi Grandi: testo

Il testo della canzone sarà disponibile su Soundsblog a partire dal 9 settembre 2022.