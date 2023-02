‘ O Mar For è la canzone che accompagna la serie Mare Fuori, vero fenomeno fictional di casa Rai. Arrivata alla sua terza stagione -già disponibile su RaiPlay – e dal 13 febbraio in onda su Rai 1 in prima serata, la fiction ha conquistato fin da subito il pubblico più giovane andando in onda su Rai 2 nel 2020 e poi esplodendo nel 2022 quando è arrivata nel catalogo Netflix. Indirizzata agli adolescenti e ai giovani adulti e diventata un vero fenomeno web, la serie è incentrata sulle vicende di un gruppo di giovanissimi detenuti del carcere minorile di Nisida. La canzone che accompagna l’uscita della terza stagione riprende il titolo della serie, declinandolo in napoletano. Il cast della serie tv è stata ospite della quarta serata di Sanremo 2023.

‘O Mar For, Mare Fuori: autori e significato canzone

La canzone fa parte, come detto, della colonna sonora della serie “Mare fuori”, composta da Lorenzo Gennaro, Matteo Paolillo e Stefano Lentini e cantata da Matteo Paolillo con feat. Lolloflow, Raiz, Icaro. E’ stata interpretata anche dal cast della serie. E’ uscita nel settembre 2020, edita da Coloora & Rai Com, ma è diventata un inno con questa terza stagione. (Sulla traslitterazione del napoletano, potremmo discutere). E’ il racconto di chi è ormai in carcere, che ripercorre come ci è arrivato con l’amarezza e la consapevolezza di essere nato in un posto difficile, dove è dovuto crescere in fretta, anche se non avrebbe voluto. Ora non può più vedere il mare, anche se ne è circondato; ma il mare è fuori e lo aspetta.

‘O Mar For, testo canzone

Appicc n’ata sigarett

Allà c sta mammà ch chiagn e nun da rett

Cu sta fatic mo c’accattamm pur a Regg e Casert

So crisciut miezz a vie, o sacc chell che m’aspett

Nu guaglion ro sistema, mo vo sistemà tutt cos

Miezz a vie e megl a ten e fierr o a vennr e ros

Patm sta carcerat, so l’omm e cas

Lievc e man a cuoll ca chill m’è frat

E m fa mal o cor o sai pur tu (pur tu)

Non c vac a scol, no, ma nun ca vac chiù

M’acchiappn a Gaiol cu nu chil e fumm

Mar mo sta for, nun m pozz vere chiù

Nun te preoccupa’ guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Aret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Nun te preoccupa’ guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Aret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Ricn ca mill culur

Agg vist’o sul o grig (nanananana)

Nto cortil e guaglion

S fann n’ata strisc

Tutt e juorn ugual vogl asci (vogl asci)

O mor ca dint o mor acciso

A cap m fa mal, n’arriv a capì

Si so nat cca, qual è a colpa mia?

Mann mis o fierr n’man e mann itt “spar”

Napl a ca dind par assai luntana

Tutt e juorn pens “c’agg fatt e mal?”

Tutt e juorn, tutt e juorn pens’o mar (pens’o mar)

Nun te preoccupa’ guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Aret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Nun te preoccupa’ guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Aret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Nun te preoccupa’ guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Aret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Nun te preoccupa’ guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

‘O Mar For, Mare Fuori: traduzione canzone

Accendi un’altra sigaretta

La c’è mamma che piange ma lasciare perdere

con questo lavoro ci compriamo pure la Reggia di Caserta

Sono cresciuto per strada, so quello che mi aspetta,

Un ragazzo del sistema ora vuole sistemare tutto

Per la strada è meglio avere una pistola o vendere le rose?

Mio padre è in carcere, sono l’uomo di casa

Nu guaglion ro sistema, mo vo sistemà tutt cos

Togligli le mani da dosso perché quello è come un fratello

E mi fa male il cuore, lo sai anche tu

Non ci vado a scuola, no, non ci vado più

Mi catturarono alla Gaiola* con un chilo di fumo

Il mare ora è fuori, non lo posso vedere più

Non preoccuparti, ragazzo, c’è il mare fuori

c’è il mare fuori, c’è il mare fuori

Dietro le sbarre, sotto il cielo c’è il mare fuori

c’è il mare fuori, c’è il mare fuori Non preoccuparti, ragazzo, c’è il mare fuori c’è il mare fuori, c’è il mare fuori Dietro le sbarre, sotto il cielo c’è il mare fuori

c’è il mare fuori, c’è il mare fuori

Parlano di mille colori**

ma ho visto solo il grigio

Nel cortile i ragazzi si fanno

un’altra striscia

Tutti i giorni sono uguali, voglio uscire

O muoio qui dentro, o muoio ucciso

Mi fa male la testa, non capisci

Se sono nato qui, qual è la mia colpa?

Mi hanno messo una pistola in mano e mi hanno detto “Spara”

Napoli qui dentro sembra molto lontana

Tutti i giorni penso “Cosa ho fatto di male?”

Tutti i giorni, tutti i giorni penso al mare

Non preoccuparti, ragazzo, c’è il mare fuori c’è il mare fuori, c’è il mare fuori Dietro le sbarre, sotto il cielo c’è il mare fuori

c’è il mare fuori, c’è il mare fuori Non preoccuparti, ragazzo, c’è il mare fuori c’è il mare fuori, c’è il mare fuori Dietro le sbarre, sotto il cielo c’è il mare fuori

c’è il mare fuori, c’è il mare fuori

*Gaiola è una zona di Napoli

** I “mille colori” sono un riferimento a Napul’è di Pino Daniele