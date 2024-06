Chica Italiana è la canzone di ANNA con il featuring di Sfera Ebbasta che accompagna la promozione dell’album di inediti della cantante, disponibile da venerdì 28 giugno 2024.

Un disco molto atteso che arriva dopo una serie di hit che hanno conquistato le classifiche negli ultimi anni. A soli 20 anni, ANNA ha già all’attivo ben 22 dischi di Platino e 7 dischi Oro ed è attualmente l’artista femminile più ascoltata in Italia su tutte le piattaforme digitali (dopo esserlo stato anche per tutto il corso del 2023).

A seguire potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato del brano.

Clicca qui per ascoltare “Chica italiana” su YouTube.

Ecco il testo di Chica Italiana, canzone di ANNA con il featuring di Sfera Ebbasta.

(Ah)

(Ehi)

Vedo tutto doppio quando torno a casa la sera (Oh no, no, no)

Se ti fai un malocchio, dopo di sicuro si avvera (Ah, ah, ah)

Quella amica va veloce come fosse un Panamera (No, no)

Sta girando una cartina grossa come la cartina dell’America, vuole l’America

Sogna l’America, però è una chica italiana

Vuole andare via da qui-i-i

Sogna l’America, però il dinero mancava

Nelle tasche dei suoi je-e-eans

Vuole l’America, così nessuno la chiama

Cellulare fa “drin, drin, drin”

Sogno l’America con una chica italiana

Penso finally-y-y

Lei viene dai palazzi, no white palace (No, no)

Sognava di tuffarsi alle Bahamas (Ah, ah)

E diceva che un giorno avrebbe avuto il mondo

E qualcuno là fuori che l’aspettava (Ah, ah)

Brutta realtà quella in cui vivo (No, no)

Brutta realtà per poi riuscire (No, no)

A lasciare indietro le palazzine

Non abbandonare mai chi ci vive (No, no)

Sai che ho scommesso assai

E che ti prometto quello che vuoi

Sembra tutto finto come a Dubai

Qui l’America, tu vuoi l’America (Oh)

Sogna l’America, però è una chica italiana

Vuole andare via da qui-i-i

Sogna l’America, però il dinero mancava

Nelle tasche dei suoi je-e-eans

Vuole l’America, così nessuno la chiama

Cellulare fa “drin, drin, drin”

Sogno l’America con una chica italiana

Penso finally-y-y (Money Gang)

Sei una chica italiana (No, no)

Sei cresciuta insieme ai maschi per strada (Bu, bu)

A undici anni con la siga in bocca

A dodici era già diventata una canna

Canti Gigi D’Alessio, passi la piastra (Ah)

So che odi tuo papà (No, no)

Da quel giorno in cui ti ha abbandonata

Sola con tua mamma ed è andato di casa (Skrrt, skrrt, skrrt, skrrt, skrrt, skrrt)

Dici che è okay ma so che non lo è (Bu)

Non riescono a mentire i tuoi occhi

Non serve coprirli con lenti Cartier

Ti senti sola tutte le notti

Sembra che a nessuno gli importi di te (No, no, no)

Mentre fuori nevica, ti concedi a chi non ti merita (Brr)

Piangi e sogni l’America, sogni l’America

Sogna l’America, però è una chica italiana

Vuole andare via da qui-i-i

Sogna l’America, però il dinero mancava

Nelle tasche dei suoi je-e-eans

Vuole l’America, così nessuno la chiama

Cellulare fa “drin, drin, drin”

Sogno l’America con una chica italiana

Penso finally-y-y