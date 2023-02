Sanremo 2023 andrà in onda stasera, 10 febbraio, con la quarta serata, in diretta dalle 20.30 su Rai 1. Amadeus, direttore artistico e conduttore, sarà affiancato da Gianni Morandi. La co-conduttrice sarà Chiara Francini. In questo appuntamento, i 28 cantanti in gara si esibiranno con una cover che può spaziare dagli anni Sessanta al Duemila. Ogni artista sarà accompagnato da un altro cantante (o musicista) per duettare insieme a lui/lei. Noi di Soundsblog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging per scoprire chi sarà il vincitore di questa serata. I voti saranno sommati a quelli delle precedenti 3 serate del Festival.

Sanremo 2023, scaletta

Sanremo 2023, quarta serata, canzoni dei duetti e gli ospiti

Ecco i titoli delle canzoni (scelti dai Big) e i cantanti che si esibiranno in duetto con loro.

Anna Oxa con il violoncellista iLjard Shaba, Un’emozione da poco

Ariete e Sangiovanni, Centro di gravità permanente

Articolo 31 e Fedez un medley di Articolo 31

Colapesce Dimartino con Carla Bruni, Azzurro

Colla Zio e Ditonellapiaga, Salirò

Coma_Cose con Baustelle, Sarà perché ti amo

Cugini di Campagna & Paolo Vallesi, La forza della vita e Anima mia

Elodie e Big Mama, American Woman

Gianluca Grignani e Arisa, Destinazione Paradiso

gIANMARIA con Manuel Agnelli, Quello che non c’è

Giorgia con Elisa, Luce (Tramonti a nord-est) e Di sole e d’azzurro

LDA e Alex Britti, Oggi sono io

Lazza con Emma e Laura Marzadori (primo violino della Scala di Milano), La fine

Leo Gassmann con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo, Medley di Edoardo Bennato

Levante e Renzo Rubino, Vivere

Madame & Izi, Via del Campo

Mara Sattei e Noemi, L’amour toujours

Marco Mengoni & Kingdom Choir, Let it be

Modà e Le Vibrazioni, Vieni da me

Mr. Rain e Fasma, Qualcosa di grande

Olly & Lorella Cuccarini, La notte vola

Paola e Chiara con Merk and Kremont, Medley di Paola e Chiara

Rosa Chemical e Rose Villain, America

Will e Michele Zarrillo, Cinque giorni

Shari e Salmo, un medley di Zucchero

Sethu e bnkr44, Charlie fa surf

Tananai e Don Joe, Vorrei cantare come Biagio

Ultimo ed Eros Ramazzotti, un medley di Eros Ramazzotti

Sanremo 2023, serata cover, chi vota?

Nella serata delle cover, a votare è il pubblico da casa con il televoto (conta il 34%), Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web in maniera congiunta, come unica componente di voto (33%) e la Demoscopica (33%).

Dove vederlo in tv e streaming

La quarta serata del Festival di Sanremo 2023 sarà in diretta su Rai 1 dalle 20.35 circa con il Prima Festival e in streaming su RaiPlay. L’hashtag ufficiale per commentare, sui social, il Festival, è #Sanremo2023. Noi di Soundsblog seguiremo e commenteremo la puntata, con il nostro puntuale liveblogging, minuto per minuto.