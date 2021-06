Notti in bianco è un brano di Blanco, nei piani alti della classifica dei brani di maggior successo in Italia, insieme a “Mi fai impazzire” con la partecipazione di Sfera Ebbasta.

Il testo racconta e parla di una estate di passione con una ragazza che Blanco, però, ormai ha ferito e per questo anche perso. Una canzone d’amore da sound energico, duro tra ricordi, momenti nostalgici (“Sopra quel balcone, eh, Ci ho passato l’estate, eh, E ho strappato mille pagine, baby, Per descriver le tue lacrime, eh, eh”).

Qui sotto potete ascoltare il pezzo di Blanco, a seguire il testo della canzone

[Intro]

Blanchito, baby

Michelangelo (Mettimi le ali)

[Strofa 1]

Sai che sono marcio, eh, eh, eh

Giorno dopo giorno, eh, eh, eh

Godiamoci ’sto viaggio, eh, eh, eh

Metti che sia l’ultimo

Vivila così, ah

Sì, così, ah

Muovilo così, ah

Sì, così, ah

Dillo che sei mia

Che sei mia

E non vantarti che sei l’unica

[Pre-Ritornello]

Notti in bianco

Sto tutto sfasato

Ancora qua, in camera

A scrivere fino all’alba

Notti in bianco

Sembro uno schizzato

E mando tutto a puttane

Poi buco la notte

[Ritornello]

Che resta tutta da, da, da, da, da, da

Da, da, da, da, da, da, da, da ballare (Eh, eh)

E a te la notte ti piaceva, ti piaceva, ti piaceva scopare (Uh)

[Strofa 2]

Sopra quel balcone, eh

Ci ho passato l’estate, eh

E ho strappato mille pagine, baby

Per descriver le tue lacrime, eh, eh

E tu vivila così, ah

Sì, così, ah

Muovilo così, ah

Sì, così, ah

Dillo che sei mia

Che sei mia

E non vantarti che sei l’unica

[Pre-Ritornello]

Notti in bianco

Sto tutto sfasato

Ancora qua, in camera

A scrivere fino all’alba

Notti in bianco

Sembro uno schizzato

E mando tutto a puttane

Poi buco la notte

[Ritornello]

Che resta tutta da, da, da, da, da, da

Da, da, da, da, da, da, da, da ballare (Eh, eh)

E a te la notte ti piaceva, ti piaceva, ti piaceva scopare

Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da ballare (Eh, eh)

E a te la notte ti piaceva, ti piaceva, ti piaceva scopare

[Outro]

Scopare, scopare

Eh-eh-eh

Oh-oh

Oh-oh-oh