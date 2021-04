Enrico Nigiotti torna con il nuovo singolo, Notti di luna, a partire da venerdì 23 aprile 2021.

Di cosa parla la canzone? Secondo quanto dichiarato

è un dialogo profondo tra l’uomo e la luna che l’artista ha scritto nel corso di questo particolare periodo di riflessione che stiamo vivendo. Una melodia intensa che culla, come il dondolio di una barca, i pensieri che il cantautore rivolge alla luna che riflessa sul mare guida con la sua luce i pescatori. Un immagine ispirata da Capraia, isola dell’arcipelago toscano a cui Nigiotti è particolarmente legato.

Il cantante, nella sua carriera, ha partecipato tre volte al Festival di Sanremo: nel 2015 nella categoria Giovani con “Qualcosa da decidere” e nella sezione Campioni nel 2019 con il brano “Nonno Hollywood” (certificato disco d’oro e grande successo radiofonico), con il quale si aggiudica il Premio Lunezia per Sanremo come miglior testo in gara e contenuto nell’edizione speciale del suo ultimo album di inediti “Cenerentola e altre storie…”, e nel 2020 con il brano “Baciami Adesso”. Questa è contenuta nel suo ultimo album “Nigio”.

Via social, Nigiotti ha condiviso la notizia dell’uscita del brano, disponibile fra pochi giorni e già in pre-save.

Nel 2009, Enrico ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi ma abbandona il programma per amore della compagna dei tempi, la ballerina Elena, anche lei concorrente del talent show.

Anni dopo, nel 2017, si presenta ai casting di X Factor e viene scelto da Mara Maionchi per entrare nella sua squadra. Si classifica al terzo posto nella finale di quell’edizione e ottiene un ottimo riscontro proprio grazie all’inedito presentato durante la sua partecipazione, L’amore è.

Nel 2020 è uscito il suo ultimo disco di inediti, Nigio, anticipato dal brano presentato al Festival di Sanremo, intitolato “Baciami adesso” e del pezzo “Notturna”. All’interno dell’album 8 pezzi inediti. Il disco non va oltre la 23esima posizione nella classifica italiana degli album più venduti.