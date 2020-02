Baciami adesso, Enrico Nigiotti: la canzone di Sanremo 2020 sull'urgenza del bacio come contatto umano

Di Alberto Graziola mercoledì 5 febbraio 2020

Enrico Nigiotti, Baciami adesso: testo e significato, di cosa parla la canzone

Baciami adesso è la canzone di Enrico Nigiotti in gara al Festival di Sanremo 2020. Il cantante si esibirà nella seconda serata e, come raccontato nell'intervista che potete vedere in apertura post, non è dedicata alla sua fidanzata:

"Ho capito che ognuno scrive quel che gli pare. E' una canzone in assoluto. Non parla né di una storia iniziata, né di una storia finita o che sta funzionando. Ho pensato sicuramente alla mia storia, ma non è dedicata a una persona in particolare. Il mio rapporto con le canzoni d'amore? Sono le canzoni che rimangono un po' addosso a tutti. Sono quelle semplici, più condivisibili. L'amore è un sentimento che proviamo sempre, che proviamo tutti".

Una canzone dedicata all'altra persona, l'unica figura in grado di mettere ordine in una confusione, in un disordine regnante. E questa caratteristica speciale di chi ci circonda è quello in assoluto più importante da proteggere, da conservare. Perché il tempo passa e scorre in fretta...