Notizie musicali di oggi, 22 novembre 2022, musica internazionale

Travis Barker si è rotto un dito del piede

Travis Barker si è rotto un dito del piede. Nelle scorse ore il batterista dei Blink-182 è andato nelle sue Instagram Stories per condividere l’immagine di una radiografia del suo piede.

Più tardi, il musicista ha condiviso una foto che lo mostra mentre indossa uno stivale medico.

Marilyn Manson: “Le accuse mi hanno rovinato la carriera e sto ricevendo minacce di morte”

Marilyn Manson ha rivelato che le accuse piovute su di lui da Evan Rachel Wood e altre donne su presunti abusi sessuali, hanno distrutto la sua carriera. Inoltre, il cantante ha raccontato di aver ricevuto diverse minacce di morte “che lo fanno sentire ansioso, sconvolto, depresso, preoccupato, frenetico e insonne” ed è anche preoccupato che qualcuno faccia del male alla sua seconda moglie, Lindsay Usich.

Nei nuovi documenti legali, ottenuti da TMZ, Manson espone tutti i modi in cui pensa che la sua carriera hollywoodiana sia stata influenzata da quello che dice essere un falso ritratto di stuprat0re e molestatore. Tre delle sue accusatrici, tra cui l’ex fidanzata Ashley Morgan Smithline e l’attrice di “Game of Thrones” Esmé Bianco, hanno intentato causa. Manson ha negato tutte le accuse definendole “orribili distorsioni della realtà”.

Marilyn ha confermato di essere stato abbandonato dalla sua etichetta discografica, Loma Vista Recordings, e dall’agenzia di talenti CAA, non può pubblicare il suo libro, fare un tour, i suoi dipinti sono stati svalutati e le sue mostre d’arte sono state rinviate ‘a tempo indeterminato’.

Notizie musicali di oggi, 22 novembre 2022, musica italiana

Franco Battiato – La Voce del Padrone, dal 28 novembre al 4 dicembre solo al cinema

Per celebrare Franco Battiato, genio indiscusso della musica italiana, arriva sul grande schermo, dopo la presentazione al Taormina Film Fest 2022, il film evento Franco Battiato – La Voce del Padrone diretto da Marco Spagnoli, al cinema dal 28 novembre al 4 dicembre, grazie alla distribuzione theatrical di qualità firmata Altre Storie e RS Productions. La pellicola è un viaggio nella musica e nella vita di Battiato, attraverso le sue esibizioni più significative, immagini di repertorio e i racconti di testimoni d’eccezione che ci restituiscono la sua storia e la sua personalità. Ad accompagnare lo spettatore in questo viaggio è Stefano Senardi, tra i più grandi produttori discografici italiani, autore del film insieme al regista, nonché amico di Franco Battiato. Da Milano e arrivando fino a Milo, nella casa di Franco Battiato, Senardi incontra personalità molto diverse fra loro, persone che lo conoscevano molto bene e che possono restituire al pubblico uno spaccato della sua musica e della sua filosofia di vita. : Nanni Moretti, Willem Dafoe, Oliviero Toscani, Caterina Caselli, Mara Maionchi, Morgan, Alice, Carmen Consoli, Vincenzo Mollica, Andrea Scanzi, Francesco Messina, Roberto Masotti, Francesco Cattini, Alberto Radius, Carlo Guaitoli e tanti altri.

Cliccando qui potete vedere il trailer.

Dopo la prima edizione di Evanland – Il Festival Internazionale del Mondo Interiore, Gio Evan torna sul palco per raccontare l’urgenza di “emanare”. Con canzoni, poesie, gag e monologhi In ogni tappa lo show sarà impreziosito da un’attività speciale, pratiche e sorprese che Gio condividerà con il pubblico. Ecco le parole dello scrittore e cantante:

“Emanare significa stillare fuori, ovvero iniziare a mettersi nei panni dell’intorno” racconta Gio Evan “Vuol dire innalzarsi, percepire che la base di tutto è l’altezza, è darsi appuntamento nello spalancato, è aspettare che le persone chiuse aprano per iniziare insieme il turno dell’oltre. Dobbiamo iniziare a scorrere all’impazzata, dedicare all’amore una casa con ampia corte e giardino dove poter fare il filo al discorso. Emanare è vivere sapendo che lì dove finisco io, ci sono ancora io attraverso te. Voglio vedere tutti sull’emani. La nostra emanazione prevede a sorpresa: Guanti Rossi, Il Magico suono delle Piante, Mantra & Canti, Giochi & Pratiche e tante altre attività”

Ecco, a seguire, il calendario completo: 23 febbraio , Hiroshima Mon Amour – Torino; 24 febbraio, Hiroshima Mon Amour – Torino (SOLD OUT); 2 marzo, Latteria Molloy – Brescia; 3 marzo, New Age – Roncade (TV); 4 marzo, Estragon – Bologna; 9 marzo, Largo Venue – Roma; 10 marzo, Viper Theatre – Firenze; 11 marzo, Common Ground – Napoli; 12 marzo, Casa delle Arti – Conversano (Bari); 17 marzo, Urban – Perugia; 18 marzo, Vidia – Cesena.

Dopo il rilascio del nuovo disco, “Ciò che abbiamo dentro”, ecco tutte le date annunciate per l’instore tour di Alex, finalista di Amici 21. Questo il calendario dei prossimi appuntamenti instore:

25 novembre VERONA ore 15.00 Feltrinelli, Via Quattro Spade

29 novembre BARI h 15.00 CC Mongolfiera Santa Caterina

6 dicembre CATANIA ore 17.00 Feltrinelli, Via Etnea

7 dicembre PALERMO ore 17.00 Feltrinelli, Via Cavour

9 dicembre GENOVA h 17.00 Feltrinelli, Via Ceccardi

Alfa, anteprima della nuova canzone “5 minuti” al concerto di Milano il 27 novembre 2022

Alfa ha annunciato l’uscita di “5 minuti”, la nuova canzone che avrebbe dovuto presentare per le selezioni di Sanremo Giovani, per mezzanotte del 28 novembre 2022, subito dopo averla presentata dal vivo al concerto di Milano.

“La canzone che avrei presentato a Sanremo Giovani si intitola “5 minuti” ed è dedicata a una mia amica che non c’è più, ma qualche mese fa mi è capitato di sognarla e di parlarci. Al concerto di Milano la sentirete in anteprima e gireremo il video musicale. Mettetevi qualcosa di giallo, sarà speciale”

