Notizie musicali di oggi, 18 novembre 2022, musica internazionale

Taylor Swift e il suo Eras Tour: nuovi problemi per l’acquisto di biglietti

Come riportato da Tmz, Ticketmaster ha annullato la vendita al pubblico dei biglietti per l’Eras ​​Tour di Taylor Swift – solo un paio di giorni dopo un processo di prevendita che ha provato disguidi e polemiche da parte dei fan. Nelle scorse ore è stata resa nota questa comunicazione:

“A causa delle richieste straordinariamente elevate sui sistemi di biglietteria e dell’inventario dei biglietti rimanente insufficiente per soddisfare tale domanda, la vendita pubblica di domani per Taylor Swift | The Eras Tour è stata annullata”

I fan della cantante che aspettavano di poter acquistare il loro biglietti, ovviamente, si sono infuriati via social, accusando la gestione delle vendite e prevendite dei biglietti (“Stanno dicendo ANNULLATO!!!!! Non rinviato. Non riprogrammato. ANNULLATO. @taylorswift13 meglio affrontare finalmente questa situazione. È andata fin troppo oltre”).

E nei giorni scorsi, il sito era andato in crash proprio per l’elevata richiesta da parte dei fan.

SZA, S.O.S. è il suo nuovo album

SZA ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, initolato, S.O.S. il mese prossimo, come riportato da Billboard. Ha detto di essere “attualmente stressata” per il rispetto della scadenza per il tanto atteso seguito di Ctrl, e ha espresso dubbi sul continuare la sua carriera musicale a lungo termine.

“Ho voglia di musica, in questa veste, non vedo la longevità. Mi piace creare, mi piace scrivere, mi piace cantare e mi piace condividere. Ma non so se inseguire la superstar o qualunque cosa dovrei fare in questo momento sia sostenibile per me o per chiunque altro. Farò un buon lavoro e darò loro il meglio in assoluto.

L’album dovrebbe essere rilasciato il prossimo mese.

Travis Scott: “Bjork è una delle mie più grandi ispirazioni”

Travis Scott ha definito Bjork come “una delle sue più grandi ispirazioni”. Il cantante ha elogiato l’artista islandese mentre si esibiva all’edizione inaugurale del festival Primavera Sound in Cile la scorsa settimana.

“Uno dei miei artisti preferiti in tutto il mondo è qui stasera. È una delle mie più grandi ispirazioni per il motivo per cui faccio quello che faccio. Sono così felice di potermi esibire davanti a lei oggi. Bjork, ti amo f0ttutamente tanto f0ttutamente – tutti facciamo un po’ di casino!”

Qui sotto il video:

Travis Scott gives his flowers to Björk, says she’s been one of the biggest inspirations to him.

Björk has released an album named "Utopia" which dropped 2017 November 24th🤔👀 pic.twitter.com/CSfSovhpbi — 🤟🏽✝️⚪️🅿️👁🅰️ (@traviscottflame) November 14, 2022

