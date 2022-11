I fan di Taylor Swift mandano in crash il sito di Ticketmaster

Era dal 2018, col Reputation Stadium Tour, che Taylor Swift non si esibiva in una serie di concerti ed era piuttosto prevedibile che, dopo l’uscita del nuovo album e il ritorno della giovane cantautrice sul palco in giro per gli Stati Uniti, la prevendita sarebbe stata accolta con particolare entusiasmo. Nessuno, però, immaginava che il sito di Ticketmaster sarebbe andato in crash per diverse ore.

Eppure è proprio quello che è successo. All’indomani del trionfo agli MTV EMAs a Dusseldorf, milioni di fan di Taylor Swift hanno pazientemente atteso l’ora X dell’avvio delle prevendite dei biglietti per l’Eras Tour che nel 2023 porterà Taylor da un lato all’altro degli Stati Uniti. Allo scattare dell’ora X, martedì mattina negli USA, in tantissimi si sono fiondati su Ticketmaster per riuscire ad accaparrarsi un biglietto e i server del portale non ha retto.

Sito a tratti offline, impossibilità di acquistare i biglietti per le date annunciate da Taylor Swift e di qualsiasi altro artista. Il panico, al punto da spingere Ticketmaster a fornire aggiornamenti costanti sull’accaduto attraverso i propri canali social.

Siamo consapevoli che i fan potrebbero sperimentare dei problemi intermittenti col sito e stiamo lavorando urgentemente per risolvere.

We are aware fans may be experiencing intermittent issues with the site and are urgently working to resolve. — Ticketmaster Fan Support (@TMFanSupport) November 15, 2022

Due ore più tardi, con un servizio ad intermittenza, Ticketmaster ha fatto sapere di trovarsi davanti a una richiesta senza precedenti nella storia del portale, con milioni di persone accorse per tentare di acquistare i biglietti.

Qualcuno c’è riuscito, molti altri sono rimasti in coda per ore, e l’apertura delle prevendite per le costa occidentale degli Stati Uniti sono state fatte slittare di qualche ora per dare modo a Ticketmaster di pianificare una migliore gestione di questo afflusso senza precedenti.

Taylor Swift ha già annunciato 52 date negli Stati Uniti per questo Eras Tour 2023. Si partirà il 17 marzo 2023 dall’Arizona e si arriverà fino all’inizio di agosto, con ben 5 date a Los Angeles per chiudere questa fatica in grande stile.

Il tour di Taylor Swift, però, non si chiuderà con gli Stati Uniti: l’artista annuncerà nelle prossime settimane anche le date dei concerti che la porteranno al di fuori degli USA, Europa (e chissà se anche Italia) compresa.