Nostalgia canaglia è un brano inciso nel 1987 da Al Bano e Romina. Fa parte dell’album Sempre sempre. La canzone fu presentata al Festival di Sanremo 1987, dove si classificò al terzo posto. Ottenne un grande successo di vendite, arrivando al quarto gradino dei 45 giri più venduti.

Al Bano e Romina, Nostalgia Canaglia, Ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare “Nostalgia Canaglia” di Al Bano e Romina, in streaming:

Al Bano e Romina, Nostalgia Canaglia, Significato canzone

Il brano è incentrato sulla sensazione di nostalgia di fronte all’assenza dell’altra persona, assente. La lontananza viene vista come un incendio che non si spegne e un nodo in gola che assale chi canta. La mancanza dell’altra persona porta alla mente attimi del passato (“Nostalgia, nostalgia canaglia, Di una strada, di un amico, di un bar, Di un paese che sogna e che sbaglia”).

Al Bano e Romina, Nostalgia Canaglia, Testo canzone

Ma che cos’è?

Quel nodo in gola che mi assale che cos’è?

Sei qui con me

E questa assurda solitudine perché?

Ma che cos’è?

Se per gli aironi il volo è sempre libertà

Perché per noi

Invece c’è qualcosa dentro che non va

Che non va

Nostalgia, nostalgia canaglia

Che ti prende proprio quando non vuoi

Ti ritrovi con un cuore di paglia

E un incendio che non spegni mai

Nostalgia, nostalgia canaglia

Di una strada, di un amico, di un bar

Di un paese che sogna e che sbaglia

Ma se chiedi poi tutto ti dà

Chissà perché

Si gira il mondo per capire un po’ di più

Sempre di più

Guardi lontano e perdi un po’ di ciò che sei

E poi perché

Un’avventura è bella solo per metà

Mentre si va

Quel dolce tarlo all’improvviso tornerà

Tornerà

Nostalgia, nostalgia canaglia

Che ti prende proprio quando non vuoi

Ti ritrovi con un cuore di paglia

E un incendio che non spegni mai

Nostalgia, nostalgia canaglia

Di una strada, di un amico, di un bar

Di un paese che sogna e che sbaglia

Ma se chiedi poi tutto ti dà

Nostalgia, nostalgia canaglia

Che ti prende proprio quando non vuoi

Ti ritrovi con un cuore di paglia

E un incendio che non spegni mai

Nostalgia, nostalgia canaglia

Di una strada, di un amico, di un bar

Di un paese che sogna e che sbaglia

Ma se chiedi poi tutto ti dà