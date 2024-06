Prodotta da Dat Boi Dee, Una come te è una canzone di Geolier tratta dal suo disco “Dio lo sa“. A seguire potete leggere la traduzione, testo e significato della canzone.

Clicca qui per vedere il visual video di “Una come te” di Geolier.

Ecco il testo di “Una come te” di Geolier.

A te scurdà ‘e me comme faje? ‘Mparame comme se fa pure a mme Allora overo ‘o munno è piatto Chi s’è diviso nn’s’è ‘ncuntrato cchiù Spuogliete subbito e viestete ‘e me Movete oppure fermammo ‘stu tiempo Fore è matina, ma ‘a dinto nn’se vede Uno comme me ave bisogno ‘e te

A tе scurdà ‘e me comme fajе? ‘Mparame comme se fa pure a mme Allora overo ‘o munno è piatto Chi s’è diviso nn’s’è ‘ncuntrato cchiù Spuogliete subbito e viestete ‘e me Movete oppure fermammo ‘stu tiempo Fore è matina, ma ‘a dinto nn’se vede Uno comme me ave bisogno ‘e te

Ecco la traduzione in italiano di “Una come te” di Geolier.

Guidando con te a fianco, sembra un film americano

Ma che non finisce con la sigla

Tu la stai accendendo e poi me la passi a metà

Io volevo evitarti per sentirmi più tranquillo

Sei molto più di quello che sembri

Molto più grande dell’età che hai

Forse questa è la seconda vita

Tanto piuttosto che lasciarci in un film

Preferisco che non siamo come il mondo che gira

Le notti passano più velocemente

Il sabato o durante la settimana con te è sempre una croce

Ma ora non vale se non facciamo una gara

Se è un traguardo, noi ci arriviamo insieme e poi

Ma tu a scordarti di me come fai?

Insegnami come si fa anche a me

Allora davvero il mondo è piatto

Chi si è separato non si è incontrato più

Spogliati subito e vestiti di me

Muoviti oppure fermiamo questo tempo

Fuori è mattina, ma dentro non si vede

Uno come me ha bisogno di te

Solo io e te, e chi ci sente dalla strada fuori

Pensa di aver vinto, invece siamo solo io e te

Tanto come me se ne trovano, con qualche platino mancante

Invece non si trova qualcuno come te quando lo cerco

Tu guardi il mondo esplodere e poi resti l’artefice

L’odio resta solido, l’amore si sgretola

Accendiamo un’altra sigaretta

E ci godiamo la fine del mondo come se fosse un film

Chi ti farà innamorare

Sicuramente non ti dirà “Ti amo” nella notte

Io ti ho scoperta, sei una stella, io sono la NASA

Tu resti un punto in una frase e ora

Ma tu a scordarti di me come fai?

Insegnami come si fa anche a me

Allora davvero il mondo è piatto

Chi si è separato non si è incontrato più

Spogliati subito e vestiti di me

Muoviti oppure fermiamo questo tempo

Fuori è mattina, ma dentro non si vede

Uno come me ha bisogno di te