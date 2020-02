Al Bano e Romina, Nostalgia Canaglia: quando la cantante era incinta di Romina Power Jr

Di Alberto Graziola martedì 4 febbraio 2020

Al Bano e Romina, Nostalgia Canaglia: il video al Festival di Sanremo 1987

Questa sera, ospiti nella prima serata del Festival di Sanremo 2020, ci saranno Al Bano e Romina. Ma, insieme a loro, ci sarà anche la figlia, Romina Power Jr. E non è una scelta casuale visto che proprio sul palco del Teatro Ariston, nel 1987, la coppia era in gara con "Nostalgia canaglia". E Romina era incinta di Romina Junior che sarebbe poi nata il 1 giugno 1987.

Qui sopra l'esibizione della coppia al Festival di Sanremo 1987.

Al Bano e Romina, Nostalgia Canaglia, Testo

Ma che cos'è

Quel nodo in gola che mi assale, che cos'è?

Sei qui con me

E questa assurda solitudine perché?

Ma che cos'è?

Se per gli aironi il volo è sempre libertà

Perché per noi invece c'è qualcosa dentro che non va?

Che non va

Nostalgia, nostalgia canaglia

Che ti prende proprio quando non vuoi

Ti ritrovi con un cuore di paglia

E un incendio che non spegni mai

Nostalgia, nostalgia canaglia

Di una strada, di un amico, di un bar

Di un paese che sogna e che sbaglia

Ma se chiedi poi tutto ti dà

Chissà perché

Si gira il mondo per capire un po' di più

Sempre di più

Guardi lontano e perdi un po' di ciò che sei

E poi perché un'avventura è bella solo per metà

Mentre si va, quel dolce tarlo all'improvviso tornerà

Tornerà

Nostalgia, nostalgia canaglia

Che ti prende proprio quando non vuoi

Ti ritrovi con un cuore di paglia

E un incendio che non spegni mai

Nostalgia, nostalgia canaglia

Di una strada, di un amico, di un bar

Di un paese che sogna e che sbaglia

Ma se chiedi poi tutto ti da

Nostalgia, nostalgia canaglia

Che ti prende proprio quando non vuoi

Ti ritrovi con un cuore di paglia

E un incendio che non spegni mai

Nostalgia, nostalgia canaglia

Di una strada, di un amico, di un bar

Di un paese che sogna e che sbaglia

Ma se chiedi poi tutto ti dà