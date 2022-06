Nostalgia è il nuovo singolo di Blanco, disponibile dal 3 giugno 2022. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantante, reduce dai grandi successi degli ultimi mesi. Dopo il boom di Blu Celeste, il suo disco di inediti, ha vinto il Festival di Sanremo 2022 insieme a Mahmood con il brano “Brividi”. I due, poi, hanno rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest a Torino, dopo il trionfo dei Maneskin nel 2021. E fra poco ore potremo ascoltare la canzone che si candida ad essere una delle probabili hit di questa estate.

Da mezzanotte di venerdì 3 giugno 2022, Nostalgia, sarà ufficialmente realtà.

Blanco è reduce dal grandioso successo riscosso a Sanremo insieme a Mahmood grazie a Brividi- il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dall’uscita. Un nuovo record che si aggiunge al più alto debutto di sempre per una canzone italiana in posizione #5 nella classifica global della piattaforma, oltre alle #1 posizioni nelle classifiche di tutte le piattaforme digitali e l’esordio al primo posto nella classifica FIMI/GfK dei singoli più venduti in Italia .

Oltre ad aver collezionato in meno di un anno 28 dischi di platino, 7 dischi d’oro e più di 1 miliardo di streaming totali, Blanco è il più giovane artista italiano ad essersi posizionato per 18 settimane al primo posto della classifica Fimi/GfK dei singoli più venduti e il secondo artista del 2021 più ascoltato su Spotify. Dopo aver pubblicato i brani “Belladonna” (adieu), “Notti in Bianco” e “Ladro di Fiori” il giovane cantautore ha conquistato il grande pubblico grazie alla collaborazione con MACE e Salmo per il singolo “La Canzone Nostra” brano che ha dominato per sette settimane la classifica Fimi / GfK.

Attualmente Blanco è impegnato con le tappe del suo tour, una serie di concerti che sono stati aggiornati con ulteriori date dopo il sold out avvenuto a poche ore dall’annuncio.