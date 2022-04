E’ iniziato il tour di Blanco, domenica 3 aprile, al Geox di Padova con un immediato sold out. C’era attesa, curiosità e aspettative alte per il ritorno della musica dal vivo e per poter ascoltare uno dei trionfatori del Festival di Sanremo 2022 che, insieme a Mahmood, rappresenterà l’Italia all’Eurovision 2022.

Stasera, lunedì 4 aprile, continueranno i concerti del giovane artista che si fermeranno a maggio, in occasione della partecipazione all’evento musicale. In estate, poi, nuove date estive già esaurite.

Il cantante ha invitato i fan a seguire “un dress code” per il suo tour 2022: bianco o nero.

Concerti e tour 2022

Con “Belladonna” (adieu), “Notti in Bianco” e “Ladro di Fiori” il giovane cantautore è diventato conosciuto al grande pubblico grazie alla collaborazione con MACE e Salmo per il singolo “La Canzone Nostra” canzone che ha dominato per sette settimane la classifica Fimi/GfK. Sul palco porterà tutta la sua attitudine punk, cruda e provocatoria e il romanticismo, tipico della sua giovane età, presentando live tutte i suoi più grandi successi e il suo album d’esordio, “Blu Celeste”, certificato doppio disco di platino con oltre 370 milioni di stream realizzati sulle piattaforme digitali e 160 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Qui sotto le date annunciate da oggi:

Domenica 3 APRILE 2022 | PADOVA, GEOX – SOLD OUT

Lunedì 4 APRILE 2022 – PADOVA, GEOX – NUOVA DATA – SOLD OUT

Mercoledì 6 APRILE 2022 | MILANO, FABRIQUE – SOLD OUT

Giovedì 7 APRILE 2022 – MILANO, FABRIQUE – NUOVA DATA – SOLD OUT

Domenica 10 APRILE 2022 | ROMA, ATLANTICO – SOLD OUT

Lunedì 11 APRILE 2022 – ROMA, ATLANTICO – NUOVA DATA- SOLD OUT

Mercoledì 13 APRILE 2022 | TORINO, TEATRO CONCORDIA – SOLD OUT

Giovedì 14 APRILE 2022 – TORINO, TEATRO CONCORDIA – NUOVA DATA – SOLD OUT

Mercoledì 4 MAGGIO 2022 | FIRENZE, TUSCANY HALL – SOLD OUT

Giovedì 5 MAGGIO 2022 – FIRENZE, TUSCANY HALL – NUOVA DATA- SOLD OUT

Blanco, scaletta concerti

Mezz’Ora di Sole

Paraocchi

Figli di Puttana

Sai Cosa C’è

Finché Non Mi Seppelliscono

P0rnografia (Bianco Paradiso)

David

Ladro Di Fiori

Belladonna (Adieu)

Notti In Bianco (Acoustic)

Blu Celeste

Lucciole

Amatoriale (Unreleased)

Ruggine (Unreleased)

Follia (Unreleased)

Mi Fai Impazzire

Afrodite

La Canzone Nostra

Brividi

Notti In Bianco