Arisa ha annunciato il nuovo singolo, Non vado via, in uscita il 5 maggio 2023. Un brano intimo, profondo e avvolgente, in cui l’assoluto protagonista è il timbro meraviglioso e inconfondibile dell’amata artista, attesissima dal pubblico con il suo comeback. Ecco le prime anticipazioni svelate sulla canzone.

Suoni morbidi e distesi, che evocano le sonorità delle bellissime ballad anni Novanta, sfociano in un intenso ritornello che arriva dritto al cuore, mentre le parole del testo raccontano di un sentimento positivo e importante, della voglia di esserci e di restare, nonostante tutto.

Queste le parole di Arisa nel parlare del pezzo “Non vado via”:

““Non vado via” è una bellissima canzone scritta secondo i canoni della melodia tradizionale italiana. Ha qualcosa di così magico e universale che potrebbe essere anche la colonna sonora di un film di Walt Disney. Volutamente super nineties, è una storia a lieto fine che ti lascia dentro un senso di sollievo e la voglia di farcela. Dopo tanti tentativi, tra false illusioni e dure realtà adesso mi vedo e vedo con chiarezza l’orizzonte verso cui voglio dirigermi. Questo è solo il primo passo”

La canzone esce a distanza di due anni dal suo ultimo disco, Ero romantica, rilasciato a novembre 2021, sotto la sua etichetta discografica indipendente, la Pipshow. Tra i brani presenti che hanno fatto da promozione all’album, ricordiamo “Potevi fare di più” (in gara a Sanremo), poi “Ortica (o’ sacc sul ij)”, “Psyco”, “Altalene” e la ballad “Cuore”.

Il disco ha fatto il suo esordio nella 36esima posizione della classifica Fimi degli album più venduti in Italia.

Non vado via è il primo tassello che anticipa l’uscita del suo prossimo progetto di inediti, attesissimo dal grande pubblico. La cantante interpreterà il pezzo durante la finale di Amici 2023 dove Arisa è insegnante di canto (per la seconda volta).