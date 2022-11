Non lo dire a nessuno è il nuovo singolo di Gazzelle, disponibile dal 18 novembre 2022. Dopo aver annunciato l’unico grande concerto che lo vedrà protagonista il prossimo anno, il 9 giugno 2023 allo Stadio Olimpico di Roma, a quasi un anno dall’ultima release discografica Gazzelle ha deciso di tornare senza preavviso, regalando ai suoi fan nuova musica. Il pezzo è prodotto da Federico Nardelli.

Non lo dire a nessuno, Ascolta la canzone e leggi il significato

Un brano importante, una ballata che, come accade sempre per i brani di Flavio, arriva senza giri di parole nè compromessi all’anima dell’ascoltatore.

“Mi sono bevuto così tante bugie negli ultimi anni che sono sbronzo di me, e non passa con l’aspirina né prendendo a destri il muro. Forse esiste solo una cura per tutto questo mal di testa, ed è trovare piccoli momenti di felicità qua e là, condivisi, protetti, messi al riparo dai temporali che la gente si porta dentro. Per questo e per altri mille motivi, quando sei felice davvero tienilo per te, non lo ostentare, non lo dire a nessuno”

Qui sotto potete ascoltare il pezzo di Gazzelle.

Gazzelle, Non lo dire a nessuno, Testo canzone

Non lo dire a nessuno

quando sei felice e ti gira la testa

Che non importa a nessuno

Se tutto va bene e ti senti leggero

Che non ti prende nessuno

se cadi a 200 chilometri a terra

Dal tul pezzo di cielo

Né il tuo amico piu vero

Né le foglie di un albero che sfiorano tutto

Io mi sono bevuto tutto

io mi sono bevuto tutto

io mi sono bevuto tutto, tutto, tutto

Ho preso tutte le mie bugie

tre litri e mezzo di malinconie

la spazzatura delle tue follie

Le mie

Non lo dire a nessuno

quando sei felice e ti senti al sicuro

Che non importa a nessuno

Se tutto va bene e ti senti un po’ meglio

Che non ti salva nessuno

se corri piu veloce più forte del vento

Che non ti sposta ma tremi

come un’antenna sul tetto

come quando mi odiavi e mi strillavi tutto

io mi sono bevuto tutto,

io mi sono bevuto tutto

io mi sono bevuto tutto, tutto, tutto

Ho preso tutte le mie bugie

3 litri e mezzo di malinconie

la spazzatura delle tue follie

Le mie

Forse spero

che tutto ti diventi meno brutto

ma per davvero

non come gli specchi dei negozi

che sfinano tutto

Io mi sono bevuto tutto

io mi sono bevuto tutto

io mi sono bevuto tutto, tutto, tutto

Ho preso tutte le mie bugie

tre litri e mezzo di malinconie

la spazzatura delle tue follie

Le mie

io mi sono bevuto tutto

io mi sono bevuto tutto

io mi sono bevuto tutto

io mi sono bevuto tu…