I Santi Francesi sono i concorrenti di X Factor 2022 scelti da Rkomi per il suo roster ai Live Show della sedicesima edizione del talent show di Sky Uno.

I Santi Francesi sono un duo composto dal cantante Alessandro De Santis, che suona anche chitarra e ukulele, e Mario Francese che suona tastiere, sintetizzatore e basso elettrico.

Come riporta il sito ufficiale di X Factor, la musica dei Santi Francesi “offre una visione del mondo in cui la realtà è filtrata da un ‘cinismo colorato’, con uno sguardo in perenne oscillazione tra lo slancio vitale collettivo e la necessità di autoisolamento”.

Nel 2019, il duo ha pubblicato il primo album dal titolo Tutti Manifesti che ha dato loro la possibilità di esibirsi su molti palchi in Italia.

Nel 2021, con il singolo Giovani Favolosi, hanno vinto il festival musicale Musicultura. Sempre nel 2021, hanno suonato al Giffoni Film Festival, condividendo il palco con Franco126.

Quest’anno hanno pubblicato altri due singoli, Signorino e Buttami giù.

Sempre nel 2022, il singolo Giovani Favolosi è stato inserito anche nella soundtrack della terza stagione di Summertime, serie italiana disponibile su Netflix.

Il duo si è presentato alle Audizioni di X Factor con un inedito dal titolo Non è così male. Ai Bootcamp, invece, hanno presentato una cover di Un ragazzo di strada de I Corvi, con il loro giudice Rkomi che ha deciso di dare loro una sedia. Alle Last Call, invece, il duo ha proposto una cover di Che fantastica storia è la vita di Antonello Venditti che ha convinto Rkomi a portarli con lui ai Live Show.

Il loro account ufficiale Instagram conta al momento più di 45mila follower.

Rkomi: il suo roster a X Factor 2022

Oltre ai Santi Francesi, nel roster di Rkomi troviamo Jacopo Rossetto (in arte Iako) e Giorgia Turcato (in arte Joėlle).