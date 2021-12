Nome è il brano inedito interpretato da Nicol nella puntata di Amici 2021 in onda domenica 5 dicembre 2021.

Nicol, Nome, Significato canzone

Il brano è una dedica di intenzioni, di presa di posizione di maturità, crescendo (“Ora che siamo grandi, Guardami in faccia e piangi, Sono qui davvero, per dimostrarti quello che volevo”). La cantante di Amici 2021 racconta della confusione del sapore del dolore e di quello del piacere, in un viaggio nel passato che porta alle consapevolezze di oggi.

Nicol, Nome, video esibizione ad Amici 2021

Nicol, Nome, Testo canzone

Vorrei sapere se rimani (rimani)

Siamo diventati grandi (grandi)

solo per incontrarci

E vorrei sapere se rimani

Ora che siamo grandi

Ho aspettato tanto per rincontrarti

E tra 7 miliardi di umani

ho scelto tra tutti te

e pensa non mi devi niente (niente)

Chiusi in un mondo scomodo

che guarda storto quando mi muovo

afferra il mio polso quando scappo, tento e mi divincolo

Ho dimenticato il mio nome

tra mille persone

Ho confuso il sapore del dolore

con quello del piacere

Ora che siamo grandi

Guardami in faccia e piangi

Sono qui davvero

per dimostrarti quello che volevo

Ei esci dalla finestra?

Nella notte buia pesta

O rimani con me nel sonno?

Ti prego resta un secondo

Ho tanto da raccontarti, tu tanto da perdonarmi

Stringimi forte voglio diventare come te

E ci inseguiranno, perderemo il fiato

ma mai ci divideranno (ma mai ci divideranno)

Tu corri, corri, corri (corri)

Perché siamo soli, soli, soli (soli)

Afferra il mio polso quando scappo, tento e mi divincolo

Ho dimenticato il mio nome

tra mille persone

Ho confuso il sapore del dolore

con quello del piacere

Ora che siamo grandi

Guardami in faccia e piangi

Sono qui davvero

per dimostrarti quello che volevo

Io ricordo ti piaceva giocare alle bambole

ma non mettere le gonne con le gambe scoperte

Ora che siamo grandi, guardami in faccia e piangi

Siamo so-solo io e te-e

Scusa se

Ho dimenticato il mio nome

tra mille persone

Ho confuso il sapore del dolore

con quello del piacere

Ora che siamo grandi

Guardami in faccia e piangi

Sono qui davvero

per dimostrarti quello che volevo

E ora che siamo grandi

Guardami in faccia e piangi

Siamo solo io e te

Ora che siamo grandi