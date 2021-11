Noi, Loro, Gli Altri è il nuovo album di Marracash, in uscita venerdì 19 novembre 2021. Il rapper non ha timore di sfidare Adele che, proprio quel giorno, rilascerà il disco “30”, anticipato dal singolo “Easy on me”.

A circa un mese dalla conquista del quinto disco di platino per il suo ultimo e acclamato lavoro in studio “Persona”, Marracash torna con “Noi, loro, Gli altri”, disponibile sulle piattaforme streaming e digital a partire dall’1.00.

Marracash, Noi, Loro, Gli altri, 3 cover diverse per l’album

C’è una curiosità legata alla cover dell’album. Marracash, infatti, ha scelto di dar vita a una trilogia di copertine che potesse poter esprimere al meglio il concept dell’album:

“NOI” sarà la main cover disponibile in tutti i formati (CD e Vinile), mentre sarà possibile acquistare l’album con le cover “LORO” e “GLI ALTRI” nella sola versione Vinile in edizione limitata.

Persona è ancora presente in classifica a due anni dall’uscita, nonché il più venduto del 2020 e con all’attivo oltre 200.000 copie ancora e più di 475 milioni di streaming solo su Spotify.

Marracash, Noi, Loro, Gli altri, tracklist album

Ecco, a seguire, la tracklist ufficiale di “Noi, Loro, Gli Altri” di Marracash:

01. LORO

02. PAGLIACCIO

03. ∞ LOVE (feat. Guè)

04. IO

05. CRAZY LOVE

06. COSPLAYER

07. DUBBI

08. LAUREA AD HONOREM (feat. Calcutta)

09. NOI

10. NOI, LORO, GLI ALTRI SKIT

11. GLI ALTRI (Giorni Stupidi)

12. NEMESI (feat. Blanco)

13. DUMBO GETS MAD SKIT

14. CLIFFHANGER

Potete vedere qui sotto, via Instagram, le tre copertine differenti scelte per il progetto “Noi, Loro, Gli Altri”. Una scelta svelata insieme all’annuncio del cantante della pubblicazione del disco, prevista fra pochi giorni, venerdì 19 novembre 2021:

NOI, LORO, GLI ALTRI. Il nuovo album.

Fuori domani, un’ora dopo la mezzanotte.

Preordina ora. Link in bio e nelle storie.

Marracash, recentemente, è apparso nella tracklist del nuovo disco di Salmo, Flop. Il rapper è presente nella traccia “La chiave“. Il disco è uscito il 1 ottobre 2021.

Il brano è un racconto in prima persona della situazione musicale di oggi, tra sogni realizzati, apparire ed essere. Non mancano frecciatine a colleghi (“Ho venduto più del doppio, però me la meno meno della metà, Se ho il capriccio di guardare fiction, metto sul TG, fra’, non ascolto rap”) e citazioni delle ultime mode simbolo delle assenze e insoddisfazioni quotidiane