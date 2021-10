La chiave è un brano di Salmo presente nel nuovo disco del cantante, Flop, uscito il 1 ottobre 2021. La canzone vede il featuring di Marracash.

Salmo feat. Marracash, La chiave, significato canzone

Il brano è un racconto in prima persona della situazione musicale di oggi, tra sogni realizzati, apparire ed essere. Non mancano frecciatine a colleghi (“Ho venduto più del doppio, però me la meno meno della metà, Se ho il capriccio di guardare fiction, metto sul TG, fra’, non ascolto rap”) e citazioni delle ultime mode simbolo delle assenze e insoddisfazioni quotidiane (“Il tuo uomo non li fa, deve aprirti un OnlyFans, Non ti fa venire neanche nelle fantasie, neanche nelle chat, Il che è tutto dire”). E il ritornello ama sfacciare e provocare (“Non sento più la fame di sogni, Ma tieniti la fama e lasciami i soldi, ehi”).

La chiave, ascolta la canzone

Salmo feat. Marracash, La chiave, testo canzone

Non sento più la fame di sogni

Ma tieniti la fama e lasciami i soldi, ehi

Sono tanto così dall’impazzire

Ma ci vuole tempo a diventare pazzo

Qui mi sento in trappola, fatemi uscire

La chiave giusta è sempre l’ultima del mazzo, yeah

Bene, bene, bene, cosa c’è per cena, cosa abbiamo nel menù?

Una scena ormai di scemi, l’attenzione è scesa, mo non fila più

Sono usciti solo flop, bro, e ci hanno fatto la deluxe

Frena, frena, frena, frena, c’ho un arena piena non appena in tour

Tu fai il ricco, il divo nei video

Il tuo conto ha visto il mio, è arrossito (Si è ucciso)

Già da bimbo se uscivo zombi in giro prima anche di Resident Evil

E mettevo capsule oltre al cazzo dentro la vulva

Capsule come Bulma, non plus ultra nell’urban

Ho più ultras che in curva

Mi farà morire chiatto e sorridente alla Buddha

Lascerò la mia urna ai fans per pippare dalla mia cenere

In ‘sto gioco sono Federer, metto i soldi nelle federe

Intrappolato in questo genere come quelli intrappolati dentro il gender

Flow ribelle dal futuro, Bender, solo sberle di sicuro, merde

Il tuo uomo non li fa, deve aprirti un OnlyFans

Non ti fa venire neanche nelle fantasie, neanche nelle chat

Il che è tutto dire

Ho venduto più del doppio, però me la meno meno della metà

Se ho il capriccio di guardare fiction, metto sul TG, fra’, non ascolto rap

