Noemi questa sera sarà in concerto a Roma, impegnata nelle ultime tappe del suo tour. Oggi si esibirà all’Auditorium Parco della Musica – Cavea mentre domani, 7 settembre, sarà la volta di Firenze all’Anfiteatro delle Cascine. Ultima tappa, invece, al Carroponte di Milano, sabato 11 settembre 2021.

Durante il live, Noemi eseguirà le canzoni più celebri della sua carriera, dai primi successi fino all’ultima grande hit, Makumba, in duetto con Carl Brave e uno dei tormentoni di questa estate. Ma come sarà strutturata la scaletta? Qui sotto l’ordine di esibizione dei brani durante i concerti di questa settimane. Si parte da Glicine, successo sanremese che ha anticipato il disco “Metamorfosi”, passando poi in brani come “L’amore si odia”, “Bagnati dal sole”, “Briciole” e “Sono solo parole”

Glicine

Metamorfosi

Ora

Si illumina

Passenger

Il cielo toccherò (Brave OST)

Per tutta la vita

Senza lacrime

L’attrazione

Solo meraviglie

L’amore si odia

Fiori d’acciaio

Bagnati dal sole

Tu non devi

La borsa di una donna (solo intro)

Makumba

Briciole

(You Make Me Feel Like) A Natural Woman(Carole King cover)

Sono solo parole

Limite

Vuoto a perdere

Anche il concerto di Noemi, questa sera (e le prossime in calendario) prevedono l’ingresso con Green Pass, come nella normativa del 6 agosto 2021.

Dal giorno 06 agosto 2021, come previsto dalla legge, sarà possibile accedere e partecipare ad eventi e spettacoli aperti al pubblico solo se in possesso della Certificazione Verde (Green Pass) di cui all’Art. 9 Decreto Legge 22.04.2021 n. 52, convertito in Legge 17.06.2021, n. 87, come modificato dal Decreto Legge 23.07.2021, n. 105, comprovante:

a) la somministrazione almeno della prima dose vaccinale SARS-COV-2 (validità fino al momento della seconda dose programmata e successivamente alla stessa per 9 mesi);

b) la guarigione dall’infezione da SARS-COV-2 ed il conseguente termine dell’isolamento (validità 6 mesi);

c) effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-COV-2 (valido per 48 ore dall’effettuazione).

Il green pass è obbligatorio per i maggiori di 12 anni.

Dal 6 agosto il green pass non sarà obbligatorio per la fascia dai 6 ai 12 anni per la partecipazione agli eventi (mentre oggi lo è) perché si applica il principio di unità famigliare.

Dai 2 ai 6 anni non è obbligatorio per gli eventi, mentre dai 0 ai 2 anni non è proprio previsto