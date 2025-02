Noemi parteciperà alla 75ª edizione del Festival di Sanremo in gara con il brano “Se t’innamori muori”.

La cantautrice inoltre ha appena annunciato una nuova data evento per la prima volta al Palazzo Dello Sport di Roma, prodotta da Friends & Partners, prevista per il 20 dicembre 2025.

Per Noemi, alla sua ottava partecipazione al Festival di Sanremo, il 2024 è stato un anno ricco di ritorni e debutti. La cantautrice è tornata sulla scena musicale in primavera con il singolo “Non ho bisogno di te” (Columbia Records/Sony Music) e ha esordito come conduttrice del Concerto del Primo Maggio di Roma, al Circo Massimo. Con la Fondazione Una Nessuna Centomila, di cui fa parte come membro del Laboratorio Artistico, Noemi ha partecipato a due eventi live insieme alle grandi voci della musica italiana all’Arena di Verona il 4 e 5 maggio 2024. Durante l’estate, Noemi si è esibita dal vivo con il suo tour da oltre 40 date da maggio a ottobre; in autunno ha infine debuttato come attrice nella serie Netflix “Adorazione”, diretta da Stefano Mordini e presentata in anteprima ad Alice nella Città.

Leggi il testo di Se t’innamori muori di Noemi.

Scusa è tardi, se vuoi passo da te,

Siamo stanchi, di lasciare sempre perdere,

Non rispondi se ti chiedo d’accendere,

Avere figli non è, non è,

Un discorso facile da prendere.

Perché in fondo sai, che se, sto qua,

Ti stringerei fino ad odiarti ma lo so,

Che non è facile, lasciarsi perdere, serenamente.

Perché è impossibile scordare quelle notti,

Con i sorrisi e con le borse sotto gli occhi,

La sensazione che se ti innamori muori,

Serenamente.

Credo sia normale, farsi continuamente dei pensieri strani,

Se inizia a svanire, la magia che c’era siamo già alla fine.

Perché non è più la prima volta, che prendi un treno per vedermi,

Che abbiamo l’ansia se si allungano i silenzi.

Perché in fondo sai, che se, sto qua,

Ti stringerei fino ad odiarti ma lo so,

Che non è facile, lasciarsi perdere, serenamente.

Perché è impossibile scordare quelle notti,

Con i sorrisi e con le borse sotto gli occhi,

La sensazione che se ti innamori muori,

Serenamente.

Lasciami soltanto un’altra via d’uscita,

Da questa discussione che sembrava infinita,

Qualcuno dovrà perdere, perché,

Accettarsi è difficile, quando non sai qual è la strada da prendere,

Dire siam diversi è sempre dura da ammettere,

Lasciami perdere, se conosci il peggio di me.

Perché in fondo sai, che se, sto qua,

Ti stringerei fino ad odiarti ma lo so,

Che non è facile, lasciarsi perdere, serenamente.

Perché è impossibile scordare quelle notti,

Con i sorrisi e con le borse sotto gli occhi,

La sensazione che se ti innamori muori,

Serenamente.