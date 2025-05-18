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Noemi: curiosità, carriera e vita privata della cantante

Veronica Scopelliti, questo il vero nome di Noemi, è la “rossa” della musica italiana che, con la sua voce graffiata, da anni fa sognare i fan con la sua musica. Nata a Roma il 25 gennaio 1982, Veronica cresce con la passione per la musica grazie al papà musicista che diventa il suo primo maestro

di Stella Didenedetto
Noemi: curiosità, carriera e vita privata della cantante
18 Maggio 2025 19:30

Veronica Scopelliti, questo il vero nome di Noemi, è la “rossa” della musica italiana che, con la sua voce graffiata, da anni fa sognare i fan con la sua musica. Nata a Roma il 25 gennaio 1982, Veronica cresce con la passione per la musica grazie al papà musicista che diventa il suo primo maestro insegnandole a suonare il pianoforte. Crescendo, dedica i suoi studi all’arte e, nel 2006, consegue la laurea magistrale in Regia televisiva e cinematografica debuttando come attrice recitando nello spettacolo teatrale Donna Gabriella e i suoi figli.

La svolta arriva nel 2009 quando decide di mettere alla prova il proprio talento partecipando ai provini di X Factor. E’ l’inizio di un sogno che trasforma la sua vita. Noemi diventa una concorrente ufficiale di X Factor entrando nella squadra di Morgan che, con le sue scelte musicali, la mette alla prova aiutandola a tirare fuori tutto il suo talento.

Da quel momento, la carriera di Noemi spicca il volo. Partecipa più volte al Festival di Sanremo ottenendo sempre grandissimo successo e scalando le classifiche con brani come Sono solo parole, scritto da Fabrizio Moro, Vuoto a perdere, L’amore si odia, Glicine e tante altre.

Noemi: il marito e la dieta

La musica ha trasformato la vita professionale di Noemi ma le ha anche regalato l’amore. Nel 2008, Veronica inizia a frequentare il musicista Gabriele Greco che suona con lei e con cui inizia una bellissima storia d’amore. Dopo dieci anni di fidanzamento i due convolano a nozze nel 2018 ma non hanno figli.

«Ero molto sfortunata in amore prima di incontrarlo. Ormai stiamo insieme da 16 anni ed è stata la prima persona con cui mi sono davvero buttata, senza limitarmi», ha detto l’artista a Vanity Fair parlando del marito. Se nella vita professionale ha raggiunto importanti obiettivi, la cantante, nella vita privata, spera di poter realizzare un altro sogno: quello di diventare mamma.

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Noemi: il marito e la dieta (Fonte Instagram @noemiofficial) – Soundblog.it

«Spero di diventare mamma, la notte questo pensiero un po’ mi tiene sveglia», le parole dell’artista che, negli ultimi anni, ha avuto un’incredibile trasformazione fisica. Con l’aiuto di una nutrizionista e di un personal trainer che le hanno preparato un piano alimentare e d’allenamento specifico, Noemi ha perso molti chili ed oggi sfoggia un fisico snello e asciutto.

A 43 anni, grazie alla dieta Meta e all’allenamento Tabata, Noemi sfoggia il fisico di una ventenne incantando i fan per l’incredibile bellezza, totalmente naturale. “Non sono dimagrita, sono tornata magra, come ero stata sempre. Nel mezzo ero ingrassata a causa di uno stress che non sapevo gestire. E io con quei chili volevo mettere un’armatura tra me e la possibilità di fallire”, ha raccontato Noemi al settimanale Oggi.

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