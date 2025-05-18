Noemi: curiosità, carriera e vita privata della cantante

Veronica Scopelliti, questo il vero nome di Noemi, è la “rossa” della musica italiana che, con la sua voce graffiata, da anni fa sognare i fan con la sua musica. Nata a Roma il 25 gennaio 1982, Veronica cresce con la passione per la musica grazie al papà musicista che diventa il suo primo maestro insegnandole a suonare il pianoforte. Crescendo, dedica i suoi studi all’arte e, nel 2006, consegue la laurea magistrale in Regia televisiva e cinematografica debuttando come attrice recitando nello spettacolo teatrale Donna Gabriella e i suoi figli.

La svolta arriva nel 2009 quando decide di mettere alla prova il proprio talento partecipando ai provini di X Factor. E’ l’inizio di un sogno che trasforma la sua vita. Noemi diventa una concorrente ufficiale di X Factor entrando nella squadra di Morgan che, con le sue scelte musicali, la mette alla prova aiutandola a tirare fuori tutto il suo talento.

Da quel momento, la carriera di Noemi spicca il volo. Partecipa più volte al Festival di Sanremo ottenendo sempre grandissimo successo e scalando le classifiche con brani come Sono solo parole, scritto da Fabrizio Moro, Vuoto a perdere, L’amore si odia, Glicine e tante altre.

Noemi: il marito e la dieta

La musica ha trasformato la vita professionale di Noemi ma le ha anche regalato l’amore. Nel 2008, Veronica inizia a frequentare il musicista Gabriele Greco che suona con lei e con cui inizia una bellissima storia d’amore. Dopo dieci anni di fidanzamento i due convolano a nozze nel 2018 ma non hanno figli.

«Ero molto sfortunata in amore prima di incontrarlo. Ormai stiamo insieme da 16 anni ed è stata la prima persona con cui mi sono davvero buttata, senza limitarmi», ha detto l’artista a Vanity Fair parlando del marito. Se nella vita professionale ha raggiunto importanti obiettivi, la cantante, nella vita privata, spera di poter realizzare un altro sogno: quello di diventare mamma.

«Spero di diventare mamma, la notte questo pensiero un po’ mi tiene sveglia», le parole dell’artista che, negli ultimi anni, ha avuto un’incredibile trasformazione fisica. Con l’aiuto di una nutrizionista e di un personal trainer che le hanno preparato un piano alimentare e d’allenamento specifico, Noemi ha perso molti chili ed oggi sfoggia un fisico snello e asciutto.

A 43 anni, grazie alla dieta Meta e all’allenamento Tabata, Noemi sfoggia il fisico di una ventenne incantando i fan per l’incredibile bellezza, totalmente naturale. “Non sono dimagrita, sono tornata magra, come ero stata sempre. Nel mezzo ero ingrassata a causa di uno stress che non sapevo gestire. E io con quei chili volevo mettere un’armatura tra me e la possibilità di fallire”, ha raccontato Noemi al settimanale Oggi.