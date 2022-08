Andare Oltre è il nuovo singolo di Niccolò Fabi che sarà disponibile, sulle piattaforme streaming e in rotazione radiofonica, a partire dal prossimo 2 settembre.

Il nuovo singolo uscirà esattamente un mese prima del concerto-evento che il cantautore romano terrà all’Arena di Verona per festeggiare i suoi 25 anni di carriera.

Andare Oltre segna il ritorno in studio di Niccolò Fabi, a distanza di tre anni dalla pubblicazione di Tradizione e Tradimento, il suo ultimo album di inediti. Il cantautore presenterà la canzone per la prima volta dal vivo, ovviamente, il prossimo 2 ottobre all’Arena di Verona. Niccolò Fabi, in quest’occasione, condividerà il palco con l’Orchestra Notturna Clandestina, diretta da Enrico Melozzi, che ha collaborato anche al nuovo singolo.

La copertina del singolo, infine, è un’illustrazione di Shirin Amini.

Niccolò Fabi – Andare Oltre: significato canzone

Il significato del testo della canzone è stato anticipato in parte dall’annuncio ufficiale condiviso da Niccolò Fabi tramite i suoi canali ufficiali social:

Chi segue questa pagina sarà sorpreso nell’apprendere che non si tratta dell’usuale brioso e disimpegnato ballabile, ma di un bel mattoncino sentimentale di un certo peso. Confidiamo però che, a chi si dovesse trovare in un periodo di ristrutturazione, tale materiale possa risultare utile finanche gradevole.

Andare Oltre: ascolta la canzone

Sarà possibile ascoltare la canzone a partire dal 2 settembre 2022.

Andare Oltre: testo

Il testo della canzone sarà disponibile su Soundsblog a partire dal 2 settembre 2022.