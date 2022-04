Niccolò Fabi terrà un concerto-evento all’Arena di Verona, il prossimo 2 ottobre, per festeggiare 25 anni di carriera.

Quello che il cantautore romano terrà all’Arena di Verona sarà l’unico concerto per quanto riguarda il 2022, una decisione con la quale Niccolò Fabi ha voluto sottolineare l’esclusività di questo evento che lo vedrà esibirsi, per la prima volta da solo, nell’anfiteatro più antico d’Italia:

A 25 anni di distanza da quando “il giardiniere” ha iniziato a rendere pubbliche le sue traiettorie tra le turbolenze, il 2 ottobre all’Arena di Verona ci sarà l’unico mio concerto di quest’anno. Non per parsimonia o epica della celebrazione ma semplicemente perché sia unico e per fare qualcosa che non ho mai fatto. Un’occasione che regalo a me stesso e a chi mi ascolta per portare quelle storie nate in un intestino fino ad un anfiteatro romano. Forse se lo meritano. Il posto è grande e prestigioso ma le emozioni in gioco lo sono altrettanto. In qualche modo lo riempiremo.