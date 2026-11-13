A oltre due mesi dalla conclusione del loro tour italiano, i Nevermore continuano a fare parlare di sé nella scena metal europea. Il settembre 2026 ha portato in Italia la band guidata dal chitarrista Jeff Loomis e dal batterista Van Williams con un programma articolato su quattro date, tra aperture a una delle band più iconiche del metal mondiale e un headliner show tutto loro: un insieme di concerti che vale la pena ripercorrere nel dettaglio, anche alla luce di quanto emerso nelle settimane successive. Chi cerca informazioni sui nevermore concerti italia 2026 troverà qui un quadro completo di ciò che è accaduto, venue per venue.

Quattro date, due formati: le tappe del tour in Italia

Il calendario italiano della band si è aperto il 3 settembre 2026 a Pordenone, dove i Nevermore hanno aperto per i Judas Priest. Stesso ruolo — spalla dei Judas Priest — nelle date successive di Bari (7 settembre) e Roma (9 settembre), quest’ultima all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone nell’ambito del Roma Summer Fest. Tre contesti di grandissima visibilità, davanti a un pubblico che non era necessariamente lì per loro ma che i Nevermore hanno dovuto conquistare.

La data più attesa dai fan della band era però quella del 4 settembre 2026 al Live Club di Trezzo sull’Adda (Milano), unico appuntamento da headliner del tour italiano. Sul palco come support act si sono esibiti i Deep as Ocean. È in quella serata che il pubblico metal più fedele ha potuto vedere i Nevermore in un contesto costruito interamente intorno a loro, con una scaletta non condizionata dai tempi di apertura.

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Trezzo sull’Adda: il Live Club come punto di riferimento

Il Live Club di Trezzo sull’Adda è da anni uno dei venue di riferimento per il metal in Italia, e la scelta di farne la sede dell’unico headliner show non è casuale. La capienza contenuta rispetto agli spazi all’aperto del Roma Summer Fest ha garantito un’atmosfera da club che si adatta bene al sound dei Nevermore, fatto di progressive metal denso, dinamiche articolate e una chitarra — quella di Loomis — che non lascia spazio a distrazioni.

La serata del 4 settembre ha visto i Deep as Ocean aprire i lavori prima che la band principale salisse sul palco. Per molti presenti si trattava del primo incontro dal vivo con i Nevermore dopo anni di assenza dalle scene, il che ha reso la serata particolarmente significativa per la comunità metal del nord Italia.

Le aperture ai Judas Priest: tre palchi diversi, stesso livello

Aprire per i Judas Priest in tre città italiane è un posizionamento che racconta qualcosa sulla statura della band. Pordenone, Bari e Roma rappresentano tre bacini di pubblico molto diversi tra loro, e le date all’aperto — specialmente quella all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone inserita nel cartellone del Roma Summer Fest — hanno esposto i Nevermore a migliaia di spettatori che includevano anche ascoltatori lontani dal metal più tecnico e progressivo.

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Questo tipo di esposizione ha un valore strategico preciso: consolidare la presenza della band in mercati dove la fanbase storica esiste ma non è mai stata enorme, sfruttando il traino di una band come i Judas Priest capace di riempire qualsiasi venue. Per i Nevermore, che stanno lavorando a ricostruire la propria presenza live internazionale, le date italiane di settembre hanno rappresentato un test su scala reale.

Cosa emerge a due mesi di distanza

A novembre 2026, l’eco del tour italiano è ancora presente nelle discussioni della scena metal. I nevermore concerti italia 2026 hanno generato materiale documentativo — report, foto, video — che continua a circolare nelle community specializzate, segno che l’interesse attorno alla band non si è esaurito con la fine delle date.

Quello che rimane, guardando al tour nel suo complesso, è la conferma che i Nevermore hanno saputo gestire due contesti molto diversi: il palco da headliner al Live Club, dove il pubblico era lì specificamente per loro, e i tre slot di apertura ai Judas Priest, dove il margine di errore era ridotto e la necessità di imporsi in poco tempo era massima. Entrambe le situazioni sembrano essere state affrontate con solidità, stando a quanto documentato dalle fonti che hanno coperto le date.

Il tour italiano di settembre 2026 ha funzionato anche come banco di prova per una band che sta chiaramente guardando avanti. Quattro date in Italia, in contesti diversi e con un’organizzazione che ha coinvolto sia show da headliner che aperture di alto profilo, disegnano un ritorno alle scene costruito con attenzione. Per chi ha seguito i Nevermore nel corso degli anni, settembre 2026 è stato un punto di riferimento concreto — non una nostalgia, ma un punto di partenza.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.