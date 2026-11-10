Sal Da Vinci apre il Natale con Sal Da Claus: quando esce il suo primo album natalizio

Sal Da Vinci apre il Natale con “Sal Da Claus”, il suo primo album natalizio. Il disco, “Sal Da Claus – The Christmas Album”, uscirà il 27 novembre per Atlantic/Warner Music Italy ed è già in preorder dal 9 novembre.

Per l’artista è un passaggio fitto di appuntamenti: prima arriverà “Oh Happy Day” in esclusiva su Amazon Music, poi la doppia prima serata su Rai1 e, quasi in contemporanea, l’autobiografia “Per sempre Sal” pubblicata da Mondadori. Un modo per festeggiare, tra musica, tv e racconto personale, 50 anni di carriera.

Dal preorder all’esclusiva Amazon Music: le date del Natale di Sal Da Vinci

Il percorso verso “Sal Da Claus – The Christmas Album” è partito il 9 novembre con l’apertura del preorder. Il primo assaggio arriverà invece il 13 novembre con “Oh Happy Day”, pubblicato come Amazon Music Original e disponibile solo sulla piattaforma.

Con questa rilettura di uno dei brani più noti della tradizione gospel e natalizia, Sal Da Vinci entra nella line-up globale di Amazon Music dedicata alle canzoni delle feste, insieme ad artisti internazionali impegnati tra classici rivisitati e brani originali.

L’album uscirà il 27 novembre, ma non sarà l’unico appuntamento di quei giorni: il 20 e il 27 novembre Rai1 trasmetterà “Meravigliosamente”, show-evento in due serate dedicato ai cinquant’anni di carriera dell’artista, tra Napoli e New York, ospiti, musica e passaggi legati alla sua storia personale e professionale.

Poco prima del disco, il 24 novembre, arriverà anche in libreria “Per sempre Sal”, autobiografia edita da Mondadori e scritta con la giornalista Carola Carulli. In poche settimane Da Vinci mette così insieme un racconto su più piani: il cantante popolare legato alla tradizione, certo, ma anche l’artista che sceglie il Natale per rileggere mezzo secolo di carriera senza fermarsi alla semplice uscita di stagione.