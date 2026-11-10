Diego Matheuz è il nuovo direttore principale del Teatro Massimo di Palermo

Il Teatro Massimo di Palermo ha annunciato il 9 novembre 2026 il suo nuovo direttore principale: è Diego Matheuz, maestro venezuelano di 42 anni, formatosi nel Sistema Abreu e allievo di Claudio Abbado. Una nomina che arriva dopo il successo raccolto a luglio con La Navarraise di Massenet, e che proietta l’orchestra palermitana verso una stagione di rinnovamento sotto una bacchetta con radici solide e una traiettoria internazionale.

Diego Matheuz al Teatro Massimo: la nomina ufficiale

La comunicazione è arrivata direttamente dal teatro attraverso i canali ufficiali e confermata dall’agenzia ANSA: Diego Matheuz è il nuovo direttore principale dell’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo. A 42 anni, il maestro venezuelano raccoglie un incarico di peso in uno dei teatri lirici più importanti d’Italia, il terzo per dimensioni in Europa.

La nomina non è arrivata dal nulla. Già nel luglio 2026, Matheuz aveva diretto al Massimo La Navarraise di Jules Massenet, opera breve e di raro allestimento nel circuito italiano, riscuotendo un esito che ha evidentemente convinto la direzione artistica del teatro. Dalla collaborazione puntuale alla guida stabile: il percorso ha avuto una sua logica precisa.

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Il primo appuntamento ufficiale nel nuovo ruolo è già fissato: Matheuz salirà sul podio del Massimo per il concerto di Capodanno del 1° gennaio 2027. Una data simbolica, che segna l’inizio di un rapporto destinato a strutturarsi nel tempo.

Chi è Diego Matheuz: dal Sistema Abreu a Claudio Abbado

Per capire la portata di questa nomina, è utile partire dalla formazione di Matheuz. Il maestro venezuelano è cresciuto all’interno del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, noto universalmente come Sistema Abreu, il progetto fondato da José Antonio Abreu che ha trasformato l’educazione musicale in Venezuela e ispirato programmi simili in tutto il mondo. Dal Sistema sono usciti alcuni dei direttori e strumentisti più riconosciuti degli ultimi vent’anni, e Matheuz appartiene a quella generazione che ha portato questa scuola sui palcoscenici internazionali.

Il passaggio decisivo nella sua formazione è stato il rapporto con Claudio Abbado, uno dei più grandi direttori del Novecento. Essere stato allievo di Abbado non è un dettaglio biografico secondario: significa aver assorbito un approccio alla concertazione fondato sul dialogo con l’orchestra, sull’attenzione al suono come architettura collettiva, su un’idea di musicalità che non si esaurisce nella tecnica. Quella scuola si riconosce nel modo in cui certi direttori costruiscono il fraseggio, gestiscono le dinamiche, lasciano respirare la partitura.

Matheuz porta dunque al Teatro Massimo una doppia eredità: quella latinoamericana del Sistema Abreu, con la sua enfasi sulla formazione e sulla coesione orchestrale, e quella europea di Abbado, con tutto il peso specifico che quella tradizione comporta nel repertorio sinfonico e lirico.

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Cosa significa questa nomina per il Teatro Massimo

Il Teatro Massimo di Palermo è un’istituzione che negli ultimi anni ha lavorato per consolidare la propria presenza nel panorama lirico internazionale. Avere un direttore principale con un profilo come quello di Matheuz — formato in Venezuela, cresciuto con Abbado, già apprezzato dal pubblico palermitano con La Navarraise — è una scelta che parla di continuità artistica e di ambizione programmatica.

La scelta di un direttore stabile, piuttosto che affidarsi esclusivamente a ospiti, ha implicazioni concrete sul funzionamento di un’orchestra: consente di costruire un suono comune nel tempo, di lavorare su repertori specifici con continuità, di sviluppare un’identità riconoscibile. Per il Massimo, questo significa avere una figura di riferimento che non passerà soltanto per le produzioni di punta, ma che contribuirà a definire la direzione artistica dell’ensemble nel medio periodo.

Il concerto di Capodanno del 1° gennaio 2027 sarà il primo banco di prova pubblico nel nuovo ruolo. Non una serata qualunque: i concerti di inizio anno hanno una visibilità e una carica simbolica che li rende, a tutti gli effetti, una dichiarazione d’intenti. Matheuz avrà l’occasione di presentarsi al pubblico palermitano — e non solo — nella sua nuova veste, con tutto il peso e l’aspettativa che una nomina di questo tipo porta con sé.

Per un teatro come il Massimo, che ha nella sua storia e nella sua architettura una presenza culturale difficile da ignorare, la scelta di Diego Matheuz come direttore principale è un segnale chiaro: si punta su una figura con radici profonde e una visione internazionale, capace di dialogare con un’orchestra e con un pubblico che meritano entrambi il meglio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.