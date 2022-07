Dal 15 luglio, è disponibile un singolo inedito di Pink, dal titolo Irrelevant. Frutto della collaborazione tra la cantante e il produttore e cantautore Ian Fitchuk, Irrelevant è un singolo di cui i proventi andranno a sostenere l’organizzazione When We All Vote, fondata da Michelle Obama.

When We All Vote si pone l’obiettivo di cambiare il sistema del voto e di incrementare il numero dei votanti, durante ogni elezione, per eliminare i divari di età e di razza.

In passato, Pink ha sostenuto molti enti di beneficenza tra i quali No Kid Hungry, Make-a-Wish Foundation, Planned Parenthood, Autism Speaks and Human Rights Campaign. La cantante, inoltre, è anche ambasciatrice UNICEF.

Pink, Irrelevant: significato canzone

Il testo di Irrelevant vuole sottolineare l’importanza delle opinioni di ogni essere umano in quanto tale. Le dichiarazioni di Pink contenute nel comunicato ufficiale:

In quanto donna con un’opinione che non ha paura di espimersi e far sentire la propria voce, posso dire che è molto snervante quando mi sento dire che quello che sono e penso è irrilevante. Io sono rilevante perché esisto e perché sono un essere umano. Nessuno è irrilevante. E nessuno può togliermi la parola.

Pink, Irrelevant: ascolta la canzone

Clicca qui per ascoltare il singolo.

Pink, Irrelevant: testo

I think it might rain today

Ash on the ground

Took all the heat we could take

And then burnt it down

Now it’s a real parade

We’re all welcome now

As long as you feel afraid

That’s what’s it about.

You can call me irrelevant, insignificant

You can try to make me small

I’ll be your heretic, you fuckin’ hypocrite

I won’t think of you at all

Sticks and stones and all that shit

Does Jesus love the ignorant?

I like to think he’d gladly take us all.

The kids are not alright

None of us are right

I’m tired, but I won’t sleep tonight

‘Cause I still feel alive

The kids are not alright

None of us are right

I’m tirеd, but I won’t sleep tonight

‘Cause I still feel alive.

I can’t tell thе difference

Between fight or flight

I guess I’m indifferent

Since I don’t have the right

I stay under covers now

I’m afraid to go out

I’ll wait for tornadoes

To come take me out.

You can say that I’m ignorant, insignificant

But I’ve been here all along

I’ll be your heretic, you fuckin’ hypocrite

You can’t ever catch us all

Sticks and stones and all that shit

Does Jesus know I’m innocent?

I’d like to think he’d gladly take us all.

The kids are not alright, no

None of us are right

I’m tired, but I won’t sleep tonight

‘Cause I still feel alive

The kids are not alright

None of us are right

I’m tired, but I won’t sleep tonight

‘Cause I still feel alive.

Girls just wanna have rights

So, why do we have to fight?

Girls just wanna have rights

So, why do we have to fight?

Girls just wanna have rights

So, why do we have to fight?

Girls just wanna have rights

So why do we still have to fight?

The kids are not alright, no

‘Cause none of us are right

I’m tired, but I won’t sleep tonight

‘Cause I still feel alive

These kids are not alright

None of us are right

I’m tired, but I won’t sleep tonight

I still feel alive.

You can call me irrelevant, insignificant

I won’t call on you at all.

Pink, Irrelevant: traduzione

Penso che potrebbe piovere oggi

Cenere per terra

Abbiamo preso tutto il calore che potevamo sopportare

E poi bruciarlo

Ora è una vera sfilata

Siamo tutti i benvenuti ora

Finché hai paura

Ecco di cosa si tratta.

Puoi chiamarmi irrilevante, insignificante

Puoi provare a farmi piccolo

Sarò la tua dissidente, fott*to ipocrita

Non ti penserò affatto

Bastoni e pietre e tutta quella m*rda

Gesù ama gli ignoranti?

Mi piace pensare che ci prenderebbe tutti volentieri.

I ragazzi non stanno bene

Nessuno di noi ha ragione

Sono stanca, ma non dormirò stanotte

Perché mi sento ancora viva

I ragazzi non stanno bene

Nessuno di noi ha ragione

Sono stanca, ma non dormirò stanotte

Perché mi sento ancora viva.

Non posso dire la differenza

Tra lotta o fuga

Immagino di essere indifferente

Visto che non ne ho il diritto

Rimango sotto le coperte ora

Ho paura di uscire

Aspetterò che i tornado

vengano per portarmi fuori.

Puoi chiamarmi irrilevante, insignificante

Ma sono sempre stata qui

Sarò la tua dissidente, fott*to ipocrita

Non potrai mai prenderci tutti

Bastoni e pietre e tutta quella m*rda

Gesù sa che sono innocente?

Mi piace pensare che ci prenderebbe tutti volentieri.

I ragazzi non stanno bene, no

Nessuno di noi ha ragione

Sono stanca, ma non dormirò stanotte

Perché mi sento ancora viva

I ragazzi non stanno bene

Nessuno di noi ha ragione

Sono stanca, ma non dormirò stanotte

Perché mi sento ancora viva.

Le ragazze vogliono solo avere dei diritti

Allora, perché dobbiamo combattere?

Le ragazze vogliono solo avere dei diritti

Allora, perché dobbiamo combattere?

Le ragazze vogliono solo avere dei diritti

Allora, perché dobbiamo combattere?

Le ragazze vogliono solo avere dei diritti

Allora perché dobbiamo ancora combattere?

I ragazzi non stanno bene, no

Perché nessuno di noi ha ragione

Sono stanca, ma non dormirò stanotte

Perché mi sento ancora viva

Questi ragazzi non stanno bene

Nessuno di noi ha ragione

Sono stanca, ma non dormirò stanotte

Mi sento ancora viva.

Puoi chiamarmi irrilevante, insignificante

Non ti chiamerò affatto.