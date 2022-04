Nessuno è un brano di Lazza featuring Geolier presente nel nuovo disco del rapper, Sirio, disponibile dall’8 aprile 2022. La canzone è già in classifica, ai piani alti, dei pezzi musicali di maggior tendenza su YouTube.

Lazza feat. Geolier, Nessuno, Significato canzone

Il brano “Nessuno” affronta il tema della fragilità di chi canta, in contrasto con la sfrontatezza che traspare, fin da subito, dal testo (“Qua si entra solo su invito, io in tuta Vuitton, Sui palazzi come King Kong, nuovo ricco Lei lo succhia come a Clinton, fumo indoor”). C’è ricchezza, ci sono donne, amici che si trovano a fare i conti con la giustizia ma, quando tutto è fuori dall’occhio di chi osserva, cosa resta? Poco e nulla (“Però tu lo sai che quando spengono il set rimane solo il fumo, Ho paura del buio”). E le paure emergono.

Nessuno, Ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare “Nessuno” di Lazza feat. Geolier. Il brano, insieme a Piove, fa parte del nuovo album, Sirio.

Lazza feat. Geolier, Nessuno, Testo canzone

Scendo dal mezzo con le flip flop, con un fit top

Qua si entra solo su invito, io in tuta Vuitton

Sui palazzi come King Kong, nuovo ricco

Lei lo succhia come a Clinton, fumo indoor

Sembra Lindor, zitto

Giuro, mi estinguo

Scusami se sono spinto, sarà l’istinto

L’Audemars preso a listino, tu sei uno sbirro

Sei dei Police come Sting, bro, un topo Stilton

Ti ricordi che ero giù e che tu eri giù da me?

Ti ho detto: “Per questi soldi devo farmi in tre”

Poi dal nulla baby mi hai chiesto la luna, eh

Io ti ho regalato un completo di Marine Serre

Il destino di un mio amico è in mano a un giudice

Mentre mi guardi negli occhi tu mi giuri che

Non l’avevi visto mai uno più giù di me

Oggi che il mio dramma è Oyster o Jubilee

Non lo dire a nessuno

Che se fosse per te pur di uccidere me pagheresti qualcuno

Spendo soldi nei brand, ho uno zaino di cash, sembra che non fatturo

Però tu lo sai che quando spengono il set rimane solo il fumo

Ho paura del buio

(Geolier)

I nun penz a nisciun e nisciun m ferm

E cos brutt nme scord me segn

Pavass in odij l’ammor mij e riebbt

P chi fe sord e s’ammont è n’indegn

Ra nisciun cu nisciun ma facev spiss

Pkke acconfront a me ern t quant ricc

Sott a cass nu pavavv ca mazzet e il

Pavav a iss e nat accumulann e spicc

A uaglion nu va vrev quant ver ca nte test

So chiu sincer e quant parl cu ess

Ng facc prumess

Chist pavassn p vre muort

Rop ca ciagg rat o cib san fatt ciuott

Statt accort a chi po uard int o piatt tuoij

Int o mument ca stai inghenn tu o suoij

O cor mij è cuoij parl C m vuo ricr

Ca si nu pigliass 30 pnzass a m’accirr

Aro so nat aixam a 15 l’adda ave

Rapper mancn e pall e sicur no a me

Si un ten famm nun o ra a mangia pkke

Nu ijuorn quant cresc s vo magna is a te

Non lo dire a nessuno

Che se fosse per te pur di uccidere me pagheresti qualcuno

Spendo soldi nei brand, ho uno zaino di cash, sembra che non fatturo

Però tu lo sai che quando spengono il set rimane solo il fumo

Ho paura del buio