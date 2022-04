Piove è un brano di Lazza che vede il featuring di Sfera Ebbasta. La canzone è tratta da “Sirio”, album di Lazza uscito l’8 aprile 2022 e composto da 17 tracce. Tra le collaborazioni troviamo Geolier e Noyz Narcos.

Lazza feat. Sfera Ebbasta, Piove, Significato canzone

Il brano ripropone slang e codici tra “brother”, fra amici fraterni con riferimenti consueti alla vita passata e a quella di oggi, dove lusso e belle donne sono all’ordine del giorno (“La tua ragazza che mi sbava dietro, La porto in bagno e le sbavo il rossetto, damn, ehi, S’è fatto grande il chico di Cinisello”). E quando uno dei due dice “Piove” significa che bisogna lasciare e interrompere tutto quello che si sta facendo (“Okay piove, lo dice un brother, Vuol dire muoviti pure se fuori, Prendono il sole”).

Piove, Ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare “Piove” di Lazza e Sfera Ebbasta in streaming. La traccia fa parte, insieme al precedente singolo “Molotov“, dell’album “Sirio”.

Lazza feat. Sfera Ebbasta, Piove, Testo canzone

Okay, piove, lo dice un brother

Vuol dire muoviti pure se fuori

Prendono il sole

Fancul0 dodici

Okay piove, lo dice un brother

Vuol dire muoviti pure se fuori

Prendono il sole

Fancul0 dodici

[Strofa 1: Lazza]

Okay Zzala, non faccio pose

Io non ho iniziato nada ho solo finito cose

Spero ‘sto giro ‘sti bimbi sperduti facciano i lupi

Guardi lo show, fra’, che lasciamo i buchi, lasciami i Booking

Okay, lascia giù l’ascia di guerra, faccia di merda, ti dico: “Basta”

Non regolare più l’asta del micro, puoi mettere il micro all’asta

Musical mafia come Frank Sinatra, lei fa il pieno, benzinaia

Fra’ non è Balenci, ma bensì Prada, fra’ tu parli e pensi nada

Lancio soldi come un frisbee

E tu corri come un ninni

Sei una thottie con il lipstick

Sono toxic come Britney

Marinero, marinero

Parli, parli, e vali zero

Sai che in giro c’ho più di un amico che si fa il dinero

Con un uovo in tasca come calimero

Okay, piove, lo dice un brother

Vuol dire muoviti pure se fuori

Prendono il sole

Fancul0 dodici

Okay piove, lo dice un brother

Vuol dire muoviti pure se fuori

Prendono il sole (Money Gang)

Fancul0 dodici

Piovono euro, damn

Lasciamo a casa l’ombrello

La tua ragazza che mi sbava dietro

La porto in bagno e le sbavo il rossetto, damn, ehi

S’è fatto grande il chico di Cinisello

Tu, mi spiace, non sali di livello (Brr)

Sali e scendi come droga all’eccesso (Brr, brr, brr, brr)

Lo voglio e lo prendo

Corro un quarto di miglio, c’ho un quarto di millie sul polso (Skrrt, skrrt)

Vengo da dove basta uno sguardo e sanno cos’hai addosso (Bu-bu-bu-bu)

Non parlarmi, ce l’ho scritto in faccia che ho l’umore storto

Qualcuno mi vuole morto

Mi sono tolto tutti gli invidiosi e gli infami di torno

Tu non l’hai mai visto un millie, non hai mai visto un chilo (Brr)

Mai visto piangere mamma il giorno dell’affitto (Brr, brr, brr)

800 cavalli non bastano se siamo in giro (Skrrt)

Vuoi fare il capo, ma sei un cavallino

Okay, piove, lo dice un brother

Vuol dire muoviti pure se fuori

Prendono il sole

Fancul0 dodici

Okay piove, lo dice un brother

Vuol dire muoviti pure se fuori

Prendono il sole

Fancul0 dodici