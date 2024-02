Parte stasera su Rai 2, in prima serata, Dalla strada al palco 2024. Alla conduzione, come sempre, Nek. A seguire tutte le anticipazioni sull’edizione in partenza martedì 20 febbraio.

Dalla strada al palco 2024, casting, ospiti prima puntata

Sei puntate in cui gli artisti di strada si esibiscono e si raccontano nella più grande piazza d’Italia, quella televisiva: da martedì 20 febbraio torna in prima serata su Rai 2 “Dalla strada al palco 2024”, lo show televisivo condotto da Nek che porta in tv il mondo degli artisti di strada. Ad assistere alle loro esibizioni, in ogni puntata ci saranno anche ospiti del mondo dello spettacolo.

Nella prima puntata i “passanti importanti” saranno Iva Zanicchi e Francesco Paolantoni. Tra le novità di questa edizione gli ospiti internazionali: cantanti, musicisti, giocolieri, mimi e artisti di arte varia da tutto il mondo si alterneranno sul palco – fuori gara – con esibizioni spettacolari.

Le performance degli artisti saranno giudicate dal pubblico e dagli ospiti in studio che insieme, alla fine di ogni puntata, decreteranno i migliori che si sfideranno durante la puntata finale per aggiudicarsi il premio di miglior artista di strada d’Italia. Ad accompagnarli sul palco la band del Maestro Luca Chiaravalli.

Info sul programma

La prima edizione di “Dalla strada al palco” è andata in onda nel 2022 e ha visto la vittoria di Emanuel Victor. Nel 2023 il programma è tornato, da marzo a maggio, con il trionfo finale di Laura Calafiore.

“Dalla strada al palco” è un’idea originale di Carlo Conti, scritto da Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Giona Peduzzi, Maria Grazia Giacente, Simona Iannicelli, Andrea Cancellario, Luca Pellegrino. Prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me, a cura di Daniela Di Mario e, per Stand by me, di Francesco Sturlese. Produttore esecutivo Rai: Roberta Bellagamba. Produttore esecutivo Stand By Me: Claudia Santilio. La regia è di Maurizio Pagnussat.