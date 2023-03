Doppia eliminazione della prima puntata di Amici 22. Dopo l’uscita di Megan, nella prima manche, ad abbandonare il programma è stato anche NDG, il cantante della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Ma prima, l’insegnante ha voluto spendere alcune parole in difesa del suo allievo, dopo le frasi pronunciate da Rudy Zerbi e mostrate durante il daytime del programma. Commentando i vari componenti delle diverse squadre rivali, il giurato di Tu sì que vales aveva definito NDG come “imbucato”.

“Vedo una foto in mezzo che non dovrebbe esserci. Qui c’è un imbucato, NDG, che non si riesce a capire come e perché sia arrivato al serale. Non c’è motivo perché ci sia. Mi sembra uno imbucato ad una festa”

Parole dure che sono state fatte ascoltare anche al diretto interessato, giorni prima dell’esordio al serale del programma. E ieri, Lorella Cuccarini, docente del giovane, ha risposto alla palese provocazione:

“Non c’è stato nessun imbucato, ogni ragazzo presente ha preso la media dell’8 per essere qua dentro. Tu puoi criticare e dire quello che vuoi ma non puoi dire che è un imbucato, non te lo puoi permettere quando non sapevi se portarti tutti e due i tuoi concorrenti al serale perché non eri convinto di loro”

Una difesa sensata e giustificata poiché, per quanto si sappia che il vincitore del programma sarà uno solo e che di provocazioni -nella vita- i ragazzi ne sentiranno parecchie, diventa difficile relazionarsi con il peso di certi commenti, all’interno di un talent show.

Rientrati in casetta, nel ballottaggio con Federica, NDG ha perso il confronto ma si è lasciato andare ad un fiero commento di se stesso e del suo percorso:

“Mi sento bene, oggi mi sono liberato tantissimo, ho mostrato la parte emotiva ed energica, con lo show. Ho dato tutto. Guardando indietro è stato un percorso assurdo di alti e bassi continui. Oggi sono fiero di me. Mi ha dato la forza di ricominciare questo posto… Ho riavuto una fiducia in me stesso, qualcosa si è riacceso. E si è riacceso anche stando qua dentro”

