Manca pochissimo alla partenza del serale di Amici 2023 in partenza sabato 18 marzo, a partire dalle 21,30 circa, su Canale 5. Il programma, come sempre, sarà precedentemente registrato – tranne la finale che includerà il televoto- e vede tre nuovi giudici protagonisti del talent show: Michele Bravi, Giuseppe Gioffrè e Cristiano Malgioglio. Cambio della guardia dopo la presenza fissa, nelle ultime edizioni, di Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia. L’ultima puntata dello speciale pomeridiano è andato in onda domenica 12 marzo e ha visto la formazione completa della classe. Oggi, 15 marzo 2023, a partire dalle 16,10 circa, andrà in onda il consueto daytime e noi di Soundsblog lo seguiremo con il nostro liveblogging.

La classe di Amici 2023 è composta da 15 allievi, tra cantanti e ballerini. Nella puntata di domenica 12 marzo, sono stati esclusi dal serale un cantante e una ballerina. Niveo, volto del team di Lorella Cuccarini, non ha convinto gli insegnanti e nemmeno Benedetta che, però, potrà restare all’interno della scuola e ballare insieme a Mattia. In questo modo, non ci saranno eventuali problemi con ballerine esterne (sempre per la questione vicinanza nel ballo e Covid 19).

Noi di Soundsblog seguiremo la puntata del daytime di oggi, 15 marzo 2023. Nella puntata di Amici, sicuramente assisteremo alle reazioni degli allievi dopo l’annuncio delle squadre per il serale. Dopo i primi commenti da parte di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo sulla loro squadra, è stato il momento di ascoltare la prime riflessioni di Arisa e Raimondo Todaro sui loro allievi. Oggi, 15 marzo 2023, sarà il momento di Alessandra Celentano e Rudi Zerbi, pronti a giudicare gli allievi delle altre due squadre, in previsione del serale di Amici.

Amici, gli allievi del serale, chi sono?

I cantanti ammessi sono:

NDG e Cricca per il team di Lorella Cuccarini

Federica e Wax per il gruppo di Arisa

Piccolo G e Aaron per Rudy Zerbi

I ballerini ammessi sono:

Ramon, Gianmarco e Isobel per il team di Alessandra Celentano

Maddalena, Samu e Megan per la squadra di Emauel Lo

Mattia e Alessio per Raimondo Todaro