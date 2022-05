Myss Keta: Club Topperia è il nuovo album

Dal 27 maggio 2022, arriverà il terzo album di inediti di Myss Keta, Club Topperia, che arriva a due anni di distanza dall’EP Il cielo non è un limite e tre anni dopo il precedente album Paprika.

Myss Keta, che, sabato 28 maggio, sarà alla conduzione dei Diversity Media Awards (gli Oscar dell’inclusione giunti alla settima edizione), che andranno in onda su Rai 1, per quest’album ha collaborato con una lunga serie di personaggi, musicali e non, come David Blank, BigMama, l’attrice hard Malena, i Post Nebbia, la showgirl Francesca Cipriani, La Baby, Guè, cmqmartina, l’attrice Silvia Calderoni, La Niña, Dargen D’Amico, Populous, Boyrebecca, Noemi, Kiddy Smile e la scrittrice Isabella Santacroce.

Club Topperia è un album ricco di citazioni e di tributi, musicali e cinematografici, dalla house anni ’90 a Prince, da Lady Gaga, Britney Spears e Lindsay Lohan agli Jam&Spoon, da Bernie Worrell e Grover Washington Jr. a La Grande Bellezza, da Edoardo Vianello a Bigas Luna, da Gaspar Noé a Fluo e Luminal, libri della precitata Isabella Santacroce. Non mancano, inoltre, riferimenti anche a storici club e discoteche, italiane e non solo, come il Cocoricò di Riccione, lo Studio 54 di New York, il Piper di Roma e il Plastic di Milano.

Il singolo di lancio dell’album è Finimondo, pubblicato lo scorso 6 maggio.

Di seguito, la tracklist di Club Topperia.

Myss Keta, Club Topperia: la tracklist

1. Intro (feat. David Blank)

2. Club Topperia

3. Problemi di Coco

4. Scandalosa

5. Stupidi Cuori Corrono Liberi

6. Skit – Il Bagno delle Donne (Francesca Cipriani)

7. Piena (feat. Guè)

8. Finimondo

9. Prosciutto Prosciutto (feat. Cmqmartina)

10. Skit – La Stanza dell’Arte (Silvia Calderoni)

11. XTC (feat. La Niña & BigMama)

12. L’Orgia di M.G. (feat. Dargen D’Amico)

13. Security (feat. Boyrebecca)

14. Una Rosa a Lambrate (feat. Noemi)

15. Moveset (feat. Kiddy Smile & David Blank)

16. Outro (Isabella Santacroce)