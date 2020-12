Musica del 2020, cantanti e testi delle canzoni più cercate su Internet

In un anno, il 2020, dove il lockdown e le limitazioni hanno influenzato drasticamente (e drammaticamente) le nostre vite, sicuramente il tempo passato sul web è aumentato e si è moltiplicato. Tra smart working e puro passatempo, i motori di ricerca hanno visto Joe Biden, Donald Trump, Boris Johnson e Kanye West spiccare tra le ricerche e il movimento Black Lives Matter alla ribalta.

Ma, oltre a questi argomenti politici e di attualità, anche il puro intrattenimento ha avuto un incremento notevole. Scopriamo insieme quali sono gli artisti e i brani più cercati, sul web, in America e nel Regno Unito.

Partiamo da Kanye West, accompagnato da una curiosità. L‘artista risulta il più ricercato nel Regno Unito, ma stranamente non è nemmeno entrato nella top ten negli Stati Uniti, anche se si è candidato alla presidenza. (Il miglior artista maschile ricercato negli Stati Uniti è stato August Alsina) La sua candidatura ha racimolato solamente 60.000 voti su un potenziale 160 milioni. Il popolare rapper, ma non così popolare potenziale politico, ha avuto un anno abbastanza magra anche dal punto di vista musicale, rilasciando solo un paio di singoli.

In campo femminile, l‘artista più ricercata negli Stati Uniti è stata Shakira. Dopo essere apparsa nell’intervallo del Super bowl LIV di quest’anno tra The Kansas City Chiefs e The San Francisco, la cantante è rimasta tra le attenzioni degli utenti. Recentemente è stata featuring nel nuovo singolo dei The Black Eyed Peas, Girl Like Me.

Non sorprende, invece, il risultato come “testo della canzone” più cercato online. Sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti, e in effetti a livello globale, è stato WAP di Cardi B e con Megan Thee Stallion. La traccia in cima alle classifiche è una canzone che “dimostra la libertà di espressione sessuale” ed è un’affermazione aperta e autorizzante, piena di audace fiducia e sfrontatezza.“WAP” parla della femminilità, del sapere cosa vuoi, cosa desideri e non avere paura o essere riservato nel dirlo.

Tra le numerose (purtroppo) scomparse avvenute nel 2020, la più cercata vede il nome di Eddie Van Halen, considerato come uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi. Come membro fondatore dei Van Halen con suo fratello Alex ha portato l’heavy rock alle masse con uno stile tutto suo. L’album del 1984 di Van Halen pubblicato quell’anno ha generato l’iconico numero uno della band, Jump, e ha venduto solo oltre dieci milioni di copie.