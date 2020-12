Shakira e i Black Eyed Peas insieme per “Girl Like Me“. La canzone proviene dalla tracklist del loro ottavo album in studio e primo lavoro con la Epic Records, Translation. Potete recuperarlo cliccando qui.

Una clip dove si fondono ballo e musica (e con Shakira protagonista è una sicurezza): è chiaramente ispirata agli anni ’80 e la cantante esegue i suoi passi di danza con una fascia blu, un top corto rosso, scaldamuscoli e scarpe da ginnastica bianche che assomigliano esattamente a quelle che Jane Fonda indossava nei suoi vecchi video di allenamento.

Will.i.am ha commentato così il featuring:

“Pensavo di essere un perfezionista … Shakira è su un livello completamente diverso! Viene con degli appunti, ed è fantastico. Ma lo fa in un modo molto gentile, umile e dolce, al punto che tu vuoi solo soddisfare tutte le sue preoccupazioni. E questo richiede un negoziatore molto abile, un grande collaboratore. è una gioia lavorare con lei “.

Qui sotto testo e traduzione del pezzo, un’ode alla bellezza e al carisma di Shakira, al centro dei sogni e dei desideri di chi canta. Una “chica” ammaliante e omaggiata, simbolo del massimo a cui poter aspirare.

Black Eyed Peas, Shakira, Girl like Me, Lyrics

Ayy, yeah

Ayy, ayy

So they tell me that you lookin’ for a girl like me

So they tell me that you lookin’ for a girl like me

Ah-ah-ah, you’re lookin’ for

A girl like me (la-la-latinas, eh)

I want a girl like Shakira, eh

Esa latina está rica (ah)

I want a familia chica que sepa vivir y que viva la vida

I need a bien bonita (wuh)

Elegante señorita (wuh)

Girl, I want you and I need ya

All of my life, yup, baby, let’s team up

I want a girl that shine like glitter (ping)

A girl that don’t need no filter

The real for real

A girl that’s a natural killa (prr)

I wanna girl that’s a heater (hot)

Caliente, off the meter (hot)

Yo quiero, mira, yo quiero

Una chica que no me diga mentiras

So they tell me that you lookin’ for a girl like me

So they tell me that you lookin’ for a girl like me

Ah-ah-ah, you’re lookin’ for

A girl like me

Oye, mami, estoy buscando una chica así

Oye, mami, estoy buscando una chica así

Ah-ah-ah, you’re lookin’ for

A girl like me

Me llevas en tu mente

Soy adictiva como el azúcar

Me buscas permanentemente

¿No ves que solo quiero jugar?

Latinas

Latinas

La-la-latinas

La-la-latinas

Sacúdelo como Shaki

Baby, drop it low on top me

Electric field, so shock me

Your hips don’t lie, they rock me

Baby, come get me, you got me

Oye, mami, ven aquí

You know I’m liking what I see

Muévelo, muévelo, muévelo así

Yo quiero una mujer

Una princesa no tiene pa’ ver

Esa chick with no boundaries like that fue what ev’

Buena en la cama, she good in the bed

A girl that be using her head (her head)

To use the cabeza, the best

I want a girl who’s a diva

No quiero otra, sí, eso es

So they tell me that you lookin’ for a girl like me

So they tell me that you lookin’ for a girl like me

Ah-ah-ah, you’re lookin’ for

A girl like me

When I come it shines like glitter

Baby, you know I need no filter

For real, I’m real

You know I’m real

Like that my lips are so glossy

Like how my neck is so bossy

Baby, if you do it my way

Just for the hell of it, I’ll let you love me

Latinas

Latinas

Sha-Sha-Shakira

Sha-Sha-Shakira

I like latinas

Ones who look like Selena

Shake your bunda like Anitta

Morena estás más fina

I like dominicanas

Boricuas and colombianas

In East L.A. I like the chicanas

And they want a piece of the big manzana, eh

So they tell me that you lookin’ for a girl like me

Oye, mami, estoy buscando una chica así

Ah-ah-ah, you’re lookin’ for

A girl like me

Me llevas en tu mente

Soy adictiva como el azúcar

Me buscas permanentemente

¿No ves que solo quiero jugar?

Black Eyed Peas, Shakira, Girl like Me, Traduzione

Ayy, sì Ayy, ayy

Quindi mi dicono che stai cercando una ragazza come me

Quindi mi dicono che stai cercando una ragazza come me

Ah-ah-ah, stai cercando

Una ragazza come me (la-la-latinas, eh)

Voglio una ragazza come Shakira, eh

Quella latina è ricca (ah)

Voglio una famiglia di ragazze che sa vivere e che vive la vita

Ho bisogno di una brava carina (wuh)

Signorina elegante (wuh)

Ragazza, ti voglio e ho bisogno di te

Per tutta la vita, sì, piccola, facciamo squadra

Voglio una ragazza che brilli come il glitter (ping)

Una ragazza che non ha bisogno di filtri

Il vero per davvero

Una ragazza che è un killa naturale (prr)

Voglio una ragazza che sia una stufa (calda)

Caliente, fuori misura (caldo)

Voglio, guarda, voglio Una ragazza che non mi dica bugie

Quindi mi dicono che stai cercando una ragazza come me

Quindi mi dicono che stai cercando una ragazza come me

Ah-ah-ah, stai cercando

Una ragazza come me

Ehi mamma, sto cercando una ragazza come quella

Ehi mamma, sto cercando una ragazza come quella

Ah-ah-ah, stai cercando Una ragazza come me

Mi porti nella tua mente Ho dipendenza come lo zucchero

Mi cerchi in modo permanente

Non vedi che voglio solo giocare?

Latinas Latinas La-la-latinas La-la-latinas

Agitalo come Shaki

Baby, lascialo cadere sopra di me

Un campo elettrico, quindi sconvolgimi

I tuoi fianchi non mentono, mi cullano Baby, vieni a prendermi, mi hai preso

Oye, mami, vieni qui

Sai che mi piace quello che vedo

Spostalo, spostalo, spostalo così

Voglio una donna Una principessa non deve vedere

Una ragazza senza confini come quella fu, lei brava a letto

Una ragazza che sta usando la sua testa (la sua testa)

Per usare la testa, la migliore

Voglio una ragazza che sia una diva

Non ne voglio un’altra, sì, è così

Quindi mi dicono che stai cercando una ragazza come me

Quindi mi dicono che stai cercando una ragazza come me

Ah-ah-ah, stai cercando

Una ragazza come me

Quando vengo brilla come glitter

Tesoro, sai che non ho bisogno di filtri

Davvero, sono reale

Sai che sono reale

E le mie labbra sono così lucide

Come come il mio collo sia così prepotente Baby, se lo fai a modo mio

Solo per il gusto di farlo, ti lascerò amarmi Latinas Latinas

Sha-Sha-Shakira Sha-Sha-Shakira

Mi piacciono le latine

Quelli che assomigliano a Selena

Scuotiti come Anitta Morena

Sei la migliore



Mi piacciono le dominicane e colombiane, a est di Los Angeles. mi piacciono le chicane

E vogliono un pezzo della grande mela, eh

Quindi mi dicono che stai cercando una ragazza come me

Oye, mami, estoy buscando una chica así

Ah-ah-ah, stai cercando Una ragazza come me

Me llevas en tu mente Soia adictiva como el azúcar

Me buscas permanentemente ¿No ves que solo quiero jugar?