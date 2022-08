You Make Me Feel Like It’s Halloween è il singolo di lancio del nuovo album dei Muse, Will Of The People, disponibile dal 26 agosto.

Il nono album in studio della band inglese era già stato anticipato da quattro singoli usciti nei mesi scorsi, Won’t Stand Down, Compliance, la title track Will Of The People e Kill Or Be Killed.

Anche il video ufficiale di You Make Me Feel Like It’s Halloween, diretto da Tom Teller, è già disponibile. Considerando il tema della canzone, il video omaggia tanti classici dell’horror come Shining, Venerdì 13, Scream, It, Poltergeist, Christine, The Running Man, Carrie e Nightmares In The Sky.

I Muse arriveranno in Italia il prossimo 26 ottobre per esibirsi all’Alcatraz di Milano.

Muse, You Make Me Feel Like It’s Halloween: significato canzone

Il testo della canzone è caratterizzato da un immaginario strettamente legato ai film dell’orrore e, ovviamente, alla notte di Halloween. Il protagonista della canzone si sente minacciato e intrappolato nella sua casa, teme di essere ucciso e si rende conto di non avere via d’uscita.

Muse, You Make Me Feel Like It’s Halloween: ascolta la canzone

Clicca qui per ascoltare il singolo e per vedere il video ufficiale.

Muse, You Make Me Feel Like It’s Halloween: testo

You got me checking my mirror

You make me feel like I’m on the run

Where’d you hide the gun?

The kitchen knife in your hand

Are you the poison, are you the cure?

I’m not so sure.

I’m shackled, there is no way out

I can’t escape.

When you turn out the lights

You make me feel like it’s Halloween

It’s Halloween

When you skulk ‘round the house

You make me feel like it’s Halloween

It’s Halloween.

You cut me off from my friends

You cut me off from my family

I’m in misery

Each day, I fall to my knees

I see the writing is on the wall

Now I’m in withdrawal.

I’m shackled, there is no way out

I can’t escape.

When you turn out the lights

You make me feel like it’s Halloween

It’s Halloween

The way you skulk ‘round the house

You make me feel like it’s Halloween

It’s Halloween.

When you turn out the lights

You make me feel like it’s Halloween

It’s Halloween

When you skulk ‘round the house

You make me feel like it’s Halloween

It’s Halloween.

I see your eye in the keyhole

I feel like it’s Halloween

It’s Halloween

Won’t rest until I’m possessed

You make me feel like it’s Halloween

It’s Halloween.

Muse, You Make Me Feel Like It’s Halloween: traduzione

Mi hai fatto controllare il mio specchio

Mi fai sentire come se fossi in fuga

Dove hai nascosto la pistola?

Il coltello da cucina nella tua mano

Sei il veleno, sei la cura?

Non ne sono così sicuro.

Sono incatenato, non c’è via d’uscita

Non posso fuggire.

Quando spegni le luci

Mi fai sentire come se fosse Halloween

È Halloween

Quando ti nascondi in giro per casa

Mi fai sentire come se fosse Halloween

È Halloween.

Mi hai tagliato fuori dai miei amici

Mi hai tagliato fuori dalla mia famiglia

Sono in miseria

Ogni giorno, cado sulle mie ginocchia

Vedo che la scritta è sul muro

Ora sono in ritiro.

Sono incatenato, non c’è via d’uscita

Non posso fuggire.

Quando spegni le luci

Mi fai sentire come se fosse Halloween

È Halloween

Quando ti nascondi in giro per casa

Mi fai sentire come se fosse Halloween

È Halloween.

Quando spegni le luci

Mi fai sentire come se fosse Halloween

È Halloween

Quando ti nascondi in giro per casa

Mi fai sentire come se fosse Halloween

È Halloween.

Vedo il tuo occhio nel buco della serratura

Mi sento come se fosse Halloween

È Halloween

Non riposerò finché non sarò posseduto

Mi fai sentire come se fosse Halloween

È Halloween.