Will Of The People, il nuovo album dei Muse è già in pre-ordine

A quattro anni di distanza da Simulation Theory, i Muse stanno per tornare col nono album di inediti e un tour mondiale che porteranno anche il gruppo guidato da Matt Bellamy anche in Italia il 17 giugno a Firenze Rocks e il 26 ottobre all’Alcatraz di Milano. Will Of The People sarà disponibile dal 26 agosto prossimo in CD e vinile.

Will Of The People, la tracklist del nuovo disco dei Muse

La tracklist del nuovo lavoro è già stata ufficializzata. 10 i brani inclusi, a cominciare dai tre singoli già rilasciato tra il gennaio scorso e pochi giorni fa:

Will of the People Compliance Liberation Won’t Stand Down Ghosts (How Can I Move On) You Make Me Feel Like It’s Halloween Kill or Be Killed Verona Euphoria We Are Fucking Fucked

Will Of The People, al via i pre-ordini del disco dei Muse

Come annunciato dagli stessi Muse sul proprio sito ufficiale, Will Of The People è già in pre-ordine in versione CD e in vinile, entrambe in consegna il giorno dell’uscita, il 26 agosto.

I video dei singoli già rilasciati dal nuovo album dei Muse

