Muse in concerto all’Alcatraz di Milano, mercoledì 26 ottobre 2022. L’appuntamento imperdibile vede la band esibirsi con alcuni dei suoi successi più noti e i brani presenti nell’ultimo disco di inediti, Will of the people. Il disco è nato tra Los Angeles e Londra, stando alle dichiarazioni ufficiali di Matt Bellamy, e prodotto interamente dalla band. Il frontman dei Muse ha dichiarato che le canzoni contenute nell’album risentono “della crescente incertezza e instabilità nel mondo” e di eventi come “la pandemia, nuove guerre in Europa, massicce proteste e rivolte, un tentativo di insurrezione, destabilizzazione della democrazia occidentale, crescente autoritarismo, incendi e disastri naturali e la destabilizzazione dell’ordine globale”.

Il nuovo disco -Will of the people- viene descritto come “un viaggio personale attraverso quelle paure e la preparazione per ciò che verrà dopo”.

Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sui biglietti e sulla scaletta del concerto dei Muse all’Alcatraz di Milano, mercoledì 26 ottobre 2022.

Muse all’Alcatraz a Milano, 26 ottobre 2022, Biglietti

Non sono più disponibili biglietti per il concerto dei Muse all’Alcatraz di Milano. Il live è sold out. Il prezzo dei biglietti era di 92 euro.

Muse all’Alcatraz a Milano, 26 ottobre 2022, Scaletta concerto e orari

Il concerto dei Muse inizierà alle 21. Qui sotto la scaletta del concerto con i brani, in ordine di esecuzione:

Will of the People

Assassin

[Drill Sergeant]

Psycho

Won’t Stand Down

Interlude

Hysteria

We Are Fucking Fucked

The Gallery

Compliance

Liberation

Space Dementia

Minimum

You Make Me Feel Like It’s Halloween

Supermassive Black Hole

Prelude

Starlight

Kill or Be Killed

Knights of Cydonia

Alcatraz di Milano, ecco come arrivare con i mezzi e in auto

Qui sotto tutte le informazioni su come arrivare, con i mezzi, all’Alcatraz di Milano:

In metropolitana

Linea M3 – Fermata Maciacchini, a 300 mt.

In autobus

Linee 41 – 46 – 51 – 52 -70 (fermata Farini – Stelvio)

Linea 82 (fermata Stelvio-Lario)

In filobus

linee 90 – 91 – 92 (fermata Farini – Stelvio)

In tram

Linea 3 (fermata Farini – Stelvio)

Linee 4 – 11 (fermata Ugo Bassi)

In treno

Ferrovie: Stazione Garibaldi

Passante Ferroviario: Fermata Lancetti

Ecco come arrivare, invece, in auto:

Viale Zara: poche centinaia di metri di circonvallazione (Viale Stelvio), poi svoltare a sinistra in Via Valtellina

Milano-Meda: termina in Piazzale Maciachini, prendere la Via Valtellina (300 metri)

Tangenziale Est: uscita Via Palmanova che termina in Piazzale Loreto, poi circonvallazione (Viale Brianza) fino a Piazzale Maciachini e poi Via Valtellina

Tangenziale Ovest: Uscita Piazzale Kennedy, poi circonvallazione Viale Monte Ceneri fino in Piazzale Maciachini e Via Valtellina

Disponibilità di parcheggio nelle vie adiacenti la location: Via Carlo Farini e Via Ugo Bassi