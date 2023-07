Appuntamento con i Muse allo Stadio Olimpico a Roma martedì 18 luglio 2023. La band si esibirà con la prima delle due date italiane: la prossima sarà il 22 luglio a San Siro a Milano. Il “Will of the People World Tour” è stato programmato a sostegno del loro nono album in studio, Will of the People (2022). Il tour è iniziato nell’aprile 2022 e si concluderà nell’ottobre 2023. Vede la presenza, per la prima volta, del nuovo membro Dan Lancaster che ha sostituito, nei live, Morgan Nicholls. Insieme alla band, sul palco, si esibiranno anche i Royal Blood, formato da Mike Kerr e Ben Thatcher. Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto allo Stadio Olimpico a Roma e le informazioni sui biglietti disponibili.

Muse, Roma, 18 luglio 2023, la scaletta del concerto

Il concerto dei Muse inizierà alle 21. Gli orari delle apertura dei cancelli si aggirano tra le 16 e le 17.

Intro: Chant

Will of the People

Interlude

Hysteria

Psycho

Map of the Problematique

Resistance

Won’t Stand Down

Kill or Be Killed

Compliance

Thought Contagion

Verona

Interstitial ‘Parkour’

Time Is Running Out

The 2nd Law: Isolated System

Undisclosed Desires

You Make Me Feel Like It’s Halloween

Madness

We Are Fucking Fucked

The Dark Side

Supermassive Black Hole

Interstitial ‘Driving’

Plug In Baby

Behold, the Glove

Uprising

Prelude

Starlight

Simulation Theory Theme / [JFK]

Kill or Be Killed

Knights of Cydonia

Muse, Roma, 18 luglio 2023, biglietti del concerto

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per il concerto dei Muse allo Stadio Olimpico a Roma. Si parte da 48.30 per la Curva Nord Numerata fino a 97,75 per la Tribuna Monte Mario Centrale Numerata. Clicca qui per per maggiori informazioni e per l’acquisto.

Perché i Muse si chiamano così?

La band ha dichiarato di aver scelto il nome Muse perché è breve e ha un bell’aspetto sui poster dei concerti. Hanno preso il nome dopo che qualcuno ha suggerito che il motivo per cui molte band si stavano formando intorno a Teignmouth era dovuto a una musa che girava per la città.

Come arrivare allo Stadio Olimpico a Roma

Ecco, come riportato anche da Ticketone, le indicazioni su come arrivare allo Stadio Olimpico a Roma.

Metropolitana

Linea A – fermata Ottaviano, proseguire con autobus 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

Linea A – fermata Flaminio, da qui prendere il tram 2 e scendere al capolinea di Piazza Mancini.

In treno

Dalla Stazione Termini prendere poi la Metropolitana A direzione Battistini scendendo alla fermata Ottaviano e da qui prendere l’autobus 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

Invece dalla stazione Tiburtina, la Metropolitana linea B direzione Laurentina fino alla fermata di Termini, effettuare il cambio di linea con la Metropolitana A direzione Battistini scendendo alla fermata Ottaviano e da qui prendere l’autobus 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

Infine, dalla Stazione Ostiense salire sulla Metropolitana B (a Piramide) direzione Rebibbia fino alla fermata di Termini, effettuare il cambio di linea con la Metropolitana A direzione Battistini (fermata Ottaviano) e da qui prendere l’autobus N° 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

In aereo

Arrivando all’Aeroporto Leonardo da Vinci – Fiumicino (40 km di distanza): prendere i treni per Termini, Ostiense, Tiburtina e da qui seguire le indicazioni precedenti.

Infine, se si arriva con l’auto, dal Grande Raccordo Anulare (G.R.A.) indirizzarsi verso l’uscita N° 6 Flaminia e seguire le indicazioni per lo Stadio – Foro Italico.

Se si arriva dall’autostrada A1 (Milano-Bologna-Firenze): raggiungi il G.R.A. in direzione Flaminia e segui le indicazioni per lo Stadio.

Dall’autostrada A24-A25 (Pescara-Teramo-L’Aquila): raggiungi il G.R.A. in direzione A1.

Infine, dall’autostrada A2 (Napoli): raggiungi il G.R.A. direzione A1.