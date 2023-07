I Muse si esibiranno sabato 22 luglio 2023 allo Stadio San Siro a Milano con una nuova tappa del loro “Will of the people world tour”. A seguire potete leggere la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti.

Muse, Milano, 22 luglio 2023, la scaletta del concerto a San Siro

Il concerto dei Muse ha inizio alle ore 21.00 e, prima di loro, sono previsti gli opening act di Royal Blood e One Ok Rock. Per quanto riguarda, invece, l’orario relativo all’apertura cancelli, si aggira tra le 16 e le 17. Qui sotto potete leggere la scaletta delle canzoni con l’ordine di esecuzione dei brani.

Intro: Chant

Will of the People

Interlude

Hysteria

Psycho

Stockholm Syndrome

Resistance

Won’t Stand Down

Kill or Be Killed

Compliance

Thought Contagion

Verona

Interstitial ‘Parkour’

Time Is Running Out

The 2nd Law: Isolated System

Undisclosed Desires

You Make Me Feel Like It’s Halloween

Madness

We Are Fucking Fucked

The Dark Side

Supermassive Black Hole

Interstitial ‘Driving’

Plug In Baby

Behold, the Glove (Matt Bellamy)

Uprising

Prelude

Starlight

Simulation Theory Theme / [JFK] (Matt Bellamy)

Kill or Be Killed

Knights of Cydonia

Muse, Milano, 22 luglio 2023, i biglietti del concerto a San Siro

Sono ancora disponibili numerose tipologie di biglietti per il concerto dei Muse allo Stadio San Siro a Milano. Si parte da 46 euro per 3 Anello Verde/Blu Num Vis Limitata Laterale fino ai 97.75 per 1 Anello Rosso Numerato. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare allo Stadio San Siro a Milano

Come riportato anche da Ticketone, ecco le indicazioni su come raggiungere lo Stadio Meazza, San Siro, a Milano.

Con metropolitana: Linea rossa MM1 – fermata Lotto, Linea lilla M5 – fermata San Siro Stadio. In caso di arrivi da metro diverse, indirizzarsi verso i cambi della linea rossa o lilla e poi direzione San Siro Stadio.

In autobus: Linea 49 da piazza Tirana (direzione San Siro), fermata di Via Harar

Linea 16 da piazza Fontana (direzione San Siro), fermata al capolinea di Piazzale Axum

In treno

Stazione Centrale – P.ta Garibaldi – Lambrate

A quel punto, prendere la linea metropolitana verde MM2 in direzione Famagosta fino alla fermata CADORNA FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 (rossa) fino alla fermata Lotto.

Da stazione Porta Genova

Prendere la linea metropolitana MM2 in direzione Cologno – Gessate fino alla fermata CADORNA FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 (rossa) fino alla fermata Lotto.

In aereo

Milano Linate

Prendere l’autobus linea 73 fino a San Babila M1. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto.

Da Milano Malpensa

Utilizzare il collegamento ferroviario Malpensa Express fino a Cadorna FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto.

Se ci si trova a Milano Orio Al Serio

Utilizzare servizio autobus di linea fino a Milano Stazione Centrale. Proseguire poi con la linea metropolitana M2 in direzione FAMAGOSTA, e scendere alla fermata Cairoli. Interscambio con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto.

Se si arriva in auto al concerto, da Torino (autostrada A4): dopo la barriera proseguire verso Venezia fino allo svincolo per Milano Certosa e seguire le indicazioni per San Siro.

Da Bologna , Firenze , Roma ( autostrada A1 ): imboccare la Tangenziale Ovest , uscendo allo svincolo per la Statale 11 ; di qui si raggiunge lo stadio.

Arrivando da Bergamo , Verona , Venezia , Udine ( autostrade A4 ), dopo la barriera di Milano Est proseguire verso Torino fino allo svincolo per Milano Certosa ; di qui seguire le indicazioni per lo stadio.

Da Como , Lecco , Svizzera ( autostrada A8 – A9 ), dopo la barriera proseguire verso Milano Certosa ; di qui seguire le indicazioni per lo stadio.

Parcheggi: Sono disponibili in corrispondenza delle fermate della metropolitana Lampugnano, Molino Dorino e De Angeli, ampiamente serviti da mezzi pubblici per raggiungere la location.