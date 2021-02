I fan dei BTS non possono sicuramente perdersi questo evento televisivo e musicale. E’ in programma questa sera, 23 febbraio 2021, a partire dalle 21, su Mtv, lo speciale “MTV Unplugged Presents: BTS“. Ma, attenzione, l’orario indicato è quello previsto negli Stati Uniti. Anche in Italia, lo show sarà trasmesso, con il nostro fusorario. Quindi, caffè alla mano, sarà in onda a partire dalle 3 di notte (del 24 febbraio).

MTV Unplugged Presents: BTS andrà in onda su MTV Music (canali 131 e 704 di Sky).

Visto l’orario sicuramente non semplice, sono ovviamente previste anche delle repliche nei giorni a seguire: il 24 febbraio alle 20.00 su MTV Music (canali 131 e 704 di Sky) e alle 22.50 su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW TV).

Nello speciale ci saranno esibizioni e interpretazioni inedite delle versioni di brani presenti nel loro ultimo disco,”BE (Essential Edition)”

Il successo travolgente dei Bts è sotto gli occhi di tutti.

Noti anche come Bangtan Boys, sono un gruppo sud coreano nato nel 2013, a Seul (città dove si esibiranno proprio questa sera). A formare la boyband sono V, Suga, Jungkook, Jin, RM, Jimin e J-Hope.

Il loro debutto è avvenuto nel giugno 2013 con il brano “2 Cool 4 Skool” che trattava dei luoghi comuni e pregiudizio nei confronti dei giovani. Il successo è stato tale che, pochi anni dopo, sono riusciti anche ad ottenere un ottimo riscontro anche negli Stati Uniti dove non è semplice riuscire a scalare la Billboard dei singoli o degli album più venduti.

Nel 2018 sono riusciti a conquistare la vetta grazie al disco “Love Yourself: Tear“. Da allora, il primato è stato conquistato anche dai successivi album pubblicati dal gruppo.

Nel 2020, record per Dynamite. Il brano ha permesso loro di conquistare il record di essere stati la prima band coreana a debuttare al primo posto della Billboard Hot 100.

Quasi un anno fa, a marzo 2020, le loro vendite avevano raggiunto cifre da capogiro in Corea del Sud: 20 milioni e 300mila dischi fisici venduti.