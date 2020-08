Dynamite dei BTS è record di visualizzazioni su YouTube: il video è stato visto 98,3 milioni di volte in 24 ore

Di Alberto Graziola sabato 22 agosto 2020

I BTS riconquistano il record di visualizzazioni in sole 24 ore grazie al video di Dynamite

Sfiorati i 100 milioni di visualizzazioni in sole 24 ore per i BTS. La band coreana ha pubblicato il video di "Dynamite", ieri, ottenendo un altro record. Per il gruppo si tratta della prima canzone completamente in lingua inglese e ha anche segnato un primato per la Premiere di YouTube più vista con oltre 3 milioni di spettatori simultanei dal vivo. Lo hanno confermato da YouTube al sito Variety.

Ma, come anticipato, non è finita qui. Il video "Dynamite" ha toccato 98,3 milioni di visualizzazioni nelle 24 ore successive alla pubblicazione sul canale YouTube. Mancava davvero poco per raggiungere i 100 milioni di visualizzazioni, un obiettivo che molti tra i fanbase straordinariamente appassionati dei BTS (alias BTS Army) speravano di conquistare. Basti pensare che in meno di 24 ore aveva registrato più di 86,4 milioni di visualizzazioni su YouTube. A quel punto, aveva già superato il precedente record, "How You Like That" delle Blackpink che, due mesi fa, avevano collezionato un conteggio ufficiale di 86,3 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore.

La prima performance televisiva dei BTS di "Dynamite" si svolgerà agli MTV Video Music Awards del 2020, in programma il 30 agosto prossimo.