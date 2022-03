Mostro, Da Paura è il nuovo singolo (Testo e Video)

Il prossimo 25 marzo, Mostro tornerà con un nuovo singolo, dal titolo Da Paura, prodotto dai 2nd Roof, che sarà rilasciata su tutte le piattaforme streaming e negli store digitali. La canzone è già disponibile per quanto riguarda il pre-save.

Il rapper romano tornerà a due anni di distanza dal suo quarto album di inediti, Sinceramente Mostro, pubblicato nel marzo 2020, dal quale sono stati estratti i singoli La Città e Britney nel 2007, quest’ultimo realizzato con la partecipazione di Gemitaiz, unico featuring presente nell’album.

Sinceramente Mostro, dopo la pubblicazione, entrò nella top 30 della classifica Fimi degli album più venduti, superando quota 37 milioni di streaming per quanto riguarda Spotify.

Negli ultimi due anni, Mostro ha collaborato con altri artisti del panorama rap/hip hop italiano, da Gemello a Big Fish, passando per Il Tre, Not Good e Blue Virus. Nel 2020, il rapper romano ha collaborato anche per la colonna sonora del film Netflix, La Belva, scrivendo la canzone omonima.

Da Paura: significato canzone

Stando al comunicato ufficiale, il nuovo singolo di Mostro sarà coerente con lo stile al quale il rapper romano ci ha abituato: testi diretti ed espliciti, con un messaggio di fondo, e sound potente.

La produzione del singolo è affidata ai 2nd Roof, come scritto in precedenza. Il rapper romano ha legato la sua carriera quasi esclusivamente agli Enemies, il duo di producer composto da Yoshimitsu e Manusso.

Mostro, Da Paura: testo

Il testo verrà pubblicato appena sarà disponibile.